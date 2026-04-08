İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Adalet Bakanı Gürlek: Suça sürüklenen çocuk kavramını en baştan değiştirmemiz gerekecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'suça sürüklenen çocuk' kavramının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, toplumda cezaların yetersiz olduğu yönünde... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T17:21+0300
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'suça sürüklenen çocuk' kavramının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, toplumda cezaların yetersiz olduğu yönünde güçlü bir algı bulunduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle Ankara Hakimevi’nde bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, "'Suça sürüklenen çocuk' diyoruz, aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim" dedi.
Komisyonun sahadaki çalışmalarının önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, hazırlanacak raporun Adalet Bakanlığı için yol gösterici olacağını vurguladı.
12. Yargı Paketi üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Gürlek, komisyonun önerilerinin bu süreçte dikkate alınacağını kaydetti.
Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek
21 Ocak, 13:18
