Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/suca-suruklenen-cocuklara-iliskin-arastirma-komisyonu-magdur-ailelerini-dinleyecek-1102909883.html
Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek
Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek
Sputnik Türkiye
TBMM’de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan’ın ailelerini meclise davet etmeye hazırlanıyor... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T13:18+0300
2026-01-21T13:22+0300
türki̇ye
türkiye
haberler
atlas çağlayan
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823674_0:331:957:869_1920x0_80_0_0_00a711e656f85bb8ab439e20c36ae613.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmuştu.Komisyona gelecekSuça sürüklenen çocuklara ilişkin akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarını dinlemeye başlayan komisyon kamu oyuna yakından takip edilen olaylara ilişkinde inceleme yapacak. Komisyon mağdur ailelerinin dinlenmesine yönelik hazırlık yapıyor.Bu kapsamda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile 14 Ocak 2026 tarihinde arkadaşları ile kafede oturdukları sırada başak masadakiler ile tartışma yaşayan ve sonrasında bıçaklanan Atlas Çağlayan’ın ailelerinin komisyona davet edilmesi planlanıyor. Yine benzer olaylara ilişkin de dinlemelerin yapılması planlanıyor.Yasal düzenleme hazırlığıKomisyon çalışmaları kapsamında bir rapor hazırlayacak. Bu rapor kapsamında suça sürüklenen çocuklar ve onları suça itenlere ilişkin cezaların artırılması, cezasızlık algısının azaltılmasına yönelik önerilerin yer alması bekleniyor. Komisyonun önerileri doğrultusunda TBMM’de yasal düzenlemelerin yapılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/atlas-caglayan-cinayetinde-ailesini-tehdit-eden-iki-kisi-daha-gozaltina-alindi-1102876562.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823674_0:241:957:959_1920x0_80_0_0_14dfeb0b922e39a684816e9e207c2e1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm araştırma komisyonu, mağdur aileler, çocuk suçları, çocuk adalet sistemi, ahmet minguzzi, atlas çağlayan
tbmm araştırma komisyonu, mağdur aileler, çocuk suçları, çocuk adalet sistemi, ahmet minguzzi, atlas çağlayan

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek

13:18 21.01.2026 (güncellendi: 13:22 21.01.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medya Atlas Çağlayan
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
TBMM’de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan’ın ailelerini meclise davet etmeye hazırlanıyor. Komisyon önümüzdeki haftalarda mağdur ailelerini dinleyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmuştu.

Komisyona gelecek

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarını dinlemeye başlayan komisyon kamu oyuna yakından takip edilen olaylara ilişkinde inceleme yapacak. Komisyon mağdur ailelerinin dinlenmesine yönelik hazırlık yapıyor.
Bu kapsamda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile 14 Ocak 2026 tarihinde arkadaşları ile kafede oturdukları sırada başak masadakiler ile tartışma yaşayan ve sonrasında bıçaklanan Atlas Çağlayan’ın ailelerinin komisyona davet edilmesi planlanıyor. Yine benzer olaylara ilişkin de dinlemelerin yapılması planlanıyor.

Yasal düzenleme hazırlığı

Komisyon çalışmaları kapsamında bir rapor hazırlayacak. Bu rapor kapsamında suça sürüklenen çocuklar ve onları suça itenlere ilişkin cezaların artırılması, cezasızlık algısının azaltılmasına yönelik önerilerin yer alması bekleniyor. Komisyonun önerileri doğrultusunda TBMM’de yasal düzenlemelerin yapılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
TÜRKİYE
Atlas Çağlayan cinayetinde ailesini tehdit eden iki kişi daha gözaltına alındı
Dün, 11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала