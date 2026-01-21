https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/suca-suruklenen-cocuklara-iliskin-arastirma-komisyonu-magdur-ailelerini-dinleyecek-1102909883.html
Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek
Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek
Sputnik Türkiye
TBMM’de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan’ın ailelerini meclise davet etmeye hazırlanıyor... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T13:18+0300
2026-01-21T13:18+0300
2026-01-21T13:22+0300
türki̇ye
türkiye
haberler
atlas çağlayan
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823674_0:331:957:869_1920x0_80_0_0_00a711e656f85bb8ab439e20c36ae613.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmuştu.Komisyona gelecekSuça sürüklenen çocuklara ilişkin akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarını dinlemeye başlayan komisyon kamu oyuna yakından takip edilen olaylara ilişkinde inceleme yapacak. Komisyon mağdur ailelerinin dinlenmesine yönelik hazırlık yapıyor.Bu kapsamda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile 14 Ocak 2026 tarihinde arkadaşları ile kafede oturdukları sırada başak masadakiler ile tartışma yaşayan ve sonrasında bıçaklanan Atlas Çağlayan’ın ailelerinin komisyona davet edilmesi planlanıyor. Yine benzer olaylara ilişkin de dinlemelerin yapılması planlanıyor.Yasal düzenleme hazırlığıKomisyon çalışmaları kapsamında bir rapor hazırlayacak. Bu rapor kapsamında suça sürüklenen çocuklar ve onları suça itenlere ilişkin cezaların artırılması, cezasızlık algısının azaltılmasına yönelik önerilerin yer alması bekleniyor. Komisyonun önerileri doğrultusunda TBMM’de yasal düzenlemelerin yapılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/atlas-caglayan-cinayetinde-ailesini-tehdit-eden-iki-kisi-daha-gozaltina-alindi-1102876562.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102823674_0:241:957:959_1920x0_80_0_0_14dfeb0b922e39a684816e9e207c2e1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tbmm araştırma komisyonu, mağdur aileler, çocuk suçları, çocuk adalet sistemi, ahmet minguzzi, atlas çağlayan
tbmm araştırma komisyonu, mağdur aileler, çocuk suçları, çocuk adalet sistemi, ahmet minguzzi, atlas çağlayan
Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek
13:18 21.01.2026 (güncellendi: 13:22 21.01.2026)
Özel
TBMM’de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan’ın ailelerini meclise davet etmeye hazırlanıyor. Komisyon önümüzdeki haftalarda mağdur ailelerini dinleyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmuştu.
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarını dinlemeye başlayan komisyon kamu oyuna yakından takip edilen olaylara ilişkinde inceleme yapacak. Komisyon mağdur ailelerinin dinlenmesine yönelik hazırlık yapıyor.
Bu kapsamda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile 14 Ocak 2026 tarihinde arkadaşları ile kafede oturdukları sırada başak masadakiler ile tartışma yaşayan ve sonrasında bıçaklanan Atlas Çağlayan’ın ailelerinin komisyona davet edilmesi planlanıyor. Yine benzer olaylara ilişkin de dinlemelerin yapılması planlanıyor.
Yasal düzenleme hazırlığı
Komisyon çalışmaları kapsamında bir rapor hazırlayacak. Bu rapor kapsamında suça sürüklenen çocuklar ve onları suça itenlere ilişkin cezaların artırılması, cezasızlık algısının azaltılmasına yönelik önerilerin yer alması bekleniyor. Komisyonun önerileri doğrultusunda TBMM’de yasal düzenlemelerin yapılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.