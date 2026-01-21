https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/suca-suruklenen-cocuklara-iliskin-arastirma-komisyonu-magdur-ailelerini-dinleyecek-1102909883.html

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu mağdur ailelerini dinleyecek

TBMM’de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan’ın ailelerini meclise davet etmeye hazırlanıyor... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmuştu.Komisyona gelecekSuça sürüklenen çocuklara ilişkin akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarını dinlemeye başlayan komisyon kamu oyuna yakından takip edilen olaylara ilişkinde inceleme yapacak. Komisyon mağdur ailelerinin dinlenmesine yönelik hazırlık yapıyor.Bu kapsamda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi ile 14 Ocak 2026 tarihinde arkadaşları ile kafede oturdukları sırada başak masadakiler ile tartışma yaşayan ve sonrasında bıçaklanan Atlas Çağlayan’ın ailelerinin komisyona davet edilmesi planlanıyor. Yine benzer olaylara ilişkin de dinlemelerin yapılması planlanıyor.Yasal düzenleme hazırlığıKomisyon çalışmaları kapsamında bir rapor hazırlayacak. Bu rapor kapsamında suça sürüklenen çocuklar ve onları suça itenlere ilişkin cezaların artırılması, cezasızlık algısının azaltılmasına yönelik önerilerin yer alması bekleniyor. Komisyonun önerileri doğrultusunda TBMM’de yasal düzenlemelerin yapılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

