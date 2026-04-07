Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/vance-avrupa-yukselen-enerji-fiyatlari-nedeniyle-cokusun-esiginde-1104837238.html
Vance: Avrupa, yükselen enerji fiyatları nedeniyle çöküşün eşiğinde
Vance: Avrupa, yükselen enerji fiyatları nedeniyle çöküşün eşiğinde
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde kıtanın ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacağını belirtti. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T18:36+0300
2026-04-07T18:36+0300
dünya
j.d. vance
abd
viktor orban
macaristan
ukrayna
avrupa
enerji
ekonomi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100586317_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5c124b2406347d41a7a7f1c3e88e1a8c.jpg
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın sürmesi halinde Avrupa ülkelerinin ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacağını belirterek, Ukrayna konusunda müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı.Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Alternatif nedir? Enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişi, Avrupa ekonomisini çöküşün eşiğine getirecek noktaya kadar sürdürmek mi, yoksa masaya oturup barışçıl çözüm için ciddi biçimde müzakere yürütmek mi?” diyen Vance, krizin ekonomik sonuçlarına dikkat çekti.Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecine dahil olduğunu belirterek, “Trump, bu çatışmanın ticaret ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.Öte yandan Financial Times gazetesi, daha önce yayınladığı bir analizde Avrupa’nın, gelişmiş ekonomiler arasında enerji ithalatına en bağımlı bölge olduğuna işaret etmiş, enerji fiyatlarında ani ve sert artışların Avrupa için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100586317_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6906ec129f80d007a465ffba325cbcde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
j.d. vance, abd, viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa, enerji, ekonomi, donald trump, financial times
j.d. vance, abd, viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa, enerji, ekonomi, donald trump, financial times

Vance: Avrupa, yükselen enerji fiyatları nedeniyle çöküşün eşiğinde

18:36 07.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon — ABD Başkan Yardımcısı JD Vance
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Avrupa’da enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde kıtanın ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın sürmesi halinde Avrupa ülkelerinin ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacağını belirterek, Ukrayna konusunda müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı.
Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Alternatif nedir? Enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişi, Avrupa ekonomisini çöküşün eşiğine getirecek noktaya kadar sürdürmek mi, yoksa masaya oturup barışçıl çözüm için ciddi biçimde müzakere yürütmek mi?” diyen Vance, krizin ekonomik sonuçlarına dikkat çekti.
Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecine dahil olduğunu belirterek, “Trump, bu çatışmanın ticaret ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.
Öte yandan Financial Times gazetesi, daha önce yayınladığı bir analizde Avrupa’nın, gelişmiş ekonomiler arasında enerji ithalatına en bağımlı bölge olduğuna işaret etmiş, enerji fiyatlarında ani ve sert artışların Avrupa için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekmişti.
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2026
DÜNYA
Fico'dan AB'ye çağrı: Rusya ile diyaloğu başlatın, enerji yaptırımlarını kaldırın
4 Nisan, 20:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала