Vance: Avrupa, yükselen enerji fiyatları nedeniyle çöküşün eşiğinde

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde kıtanın ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacağını belirtti. 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T18:36+0300

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın sürmesi halinde Avrupa ülkelerinin ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacağını belirterek, Ukrayna konusunda müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı.Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.“Alternatif nedir? Enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişi, Avrupa ekonomisini çöküşün eşiğine getirecek noktaya kadar sürdürmek mi, yoksa masaya oturup barışçıl çözüm için ciddi biçimde müzakere yürütmek mi?” diyen Vance, krizin ekonomik sonuçlarına dikkat çekti.Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecine dahil olduğunu belirterek, “Trump, bu çatışmanın ticaret ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.Öte yandan Financial Times gazetesi, daha önce yayınladığı bir analizde Avrupa’nın, gelişmiş ekonomiler arasında enerji ithalatına en bağımlı bölge olduğuna işaret etmiş, enerji fiyatlarında ani ve sert artışların Avrupa için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekmişti.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

