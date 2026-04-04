https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/ficodan-abye-cagri-rusya-ile-diyalogu-baslatin-enerji-yaptirimlarini-kaldirin-1104772365.html
Fico'dan AB'ye çağrı: Rusya ile diyaloğu başlatın, enerji yaptırımlarını kaldırın
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ile diyaloğa geçme ve Rus enerji kaynaklarının ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısı... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T20:25+0300
dünya
robert fico
slovakya
avrupa birliği
ab
rusya
yaptırım
enerji kaynakları
avrupa komisyonu
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_0fddba01aa6a7e85526f4e7d59e22cf6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_72:0:733:496_1920x0_80_0_0_86e062c74cd9e6e1a189c0122e977add.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ile diyaloğu derhal yeniden başlatma ve Rus enerji ithalatına yönelik "saçma" yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu. Fico, aksi takdirde Avrupa'nın "boş benzin istasyonları" riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa Komisyonu, Rusya ile diyaloğu derhal yeniden başlatmalı ve üye devletlerin bir bütün olarak AB'nin eksik petrol ve doğalgaz rezervlerini yenilemesine ve bu stratejik ham maddenin Rusya da dahil olmak üzere tüm olası kaynaklardan ve yönlerden tedarik edilmesine olanak tanıyan siyasi ve hukuki bir ortam sağlamalıdır.
Slovakya Başbakanı, Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını yasaklayan tüm "saçma" yaptırımların kaldırılması, Ukrayna'daki çatışmayı hızla sona erdirmek için AB'nin kendi inisiyatifini başlatması ve ‘Drujba’ petrol boru hattının yeniden çalışması için kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Ukrayna, 27 Ocak'ta boru hattında hasar olduğunu gerekçe göstererek ‘Drujba’ üzerinden kendi topraklarından Slovakya ve Macaristan'a Rus petrolü akışını durdurmuştu. Ancak Slovak yetkililer, boru hattının çalışır durumda olduğunu ve petrol sevkiyatının durdurulmasının Ukrayna tarafının şantaj amaçlı siyasi bir kararı olduğunu savunuyor.