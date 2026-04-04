Fico'dan AB'ye çağrı: Rusya ile diyaloğu başlatın, enerji yaptırımlarını kaldırın

Fico'dan AB'ye çağrı: Rusya ile diyaloğu başlatın, enerji yaptırımlarını kaldırın

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ile diyaloğa geçme ve Rus enerji kaynaklarının ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısı... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T20:25+0300

2026-04-04T20:25+0300

2026-04-04T20:25+0300

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ile diyaloğu derhal yeniden başlatma ve Rus enerji ithalatına yönelik "saçma" yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu. Fico, aksi takdirde Avrupa'nın "boş benzin istasyonları" riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.Slovakya Başbakanı, Rusya'dan gaz ve petrol ithalatını yasaklayan tüm "saçma" yaptırımların kaldırılması, Ukrayna'daki çatışmayı hızla sona erdirmek için AB'nin kendi inisiyatifini başlatması ve ‘Drujba’ petrol boru hattının yeniden çalışması için kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.Ukrayna, 27 Ocak'ta boru hattında hasar olduğunu gerekçe göstererek ‘Drujba’ üzerinden kendi topraklarından Slovakya ve Macaristan'a Rus petrolü akışını durdurmuştu. Ancak Slovak yetkililer, boru hattının çalışır durumda olduğunu ve petrol sevkiyatının durdurulmasının Ukrayna tarafının şantaj amaçlı siyasi bir kararı olduğunu savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/orban-macaristan-ve-slovakya-rus-enerji-kaynaklarina-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-icin-abye-1104770811.html

slovakya

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye

robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, enerji kaynakları, avrupa komisyonu, ukrayna, avrupa