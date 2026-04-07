Lucescu sonrası Hagi göreve geliyor: Prim ve maaş belli oldu

Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu’nun görev süresinin ardından Romanya Milli Takımı’nın başına geçmeye hazırlanıyor. Romanya basını, Hagi’nin sözleşmesindeki maaş... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T00:44+0300

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’yla Slovakya maçının ardından yollar ayrılmıştı.Romanya basınında yer alan haberlere göre Gheorghe Hagi, Lucescu'nun yerine milli takımın başına geçmeye hazırlanıyor. Elde edilen bilgilere göre Hagi, aylık 27 bin euro, yıllık ise 324 bin euro maaş alacak.Takımın EURO 2028’e katılması halinde Hagi’nin 300 bin euro, 2030 Dünya Kupası’na katılımında ise 500 bin euro prim alacağı açıklandı.

