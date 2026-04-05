Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
spor
mircea lucescu
romanya
romanya futbol federasyonu
dünya kupası
yoğun bakım
12:08 05.04.2026 (güncellendi: 12:09 05.04.2026)
© AA / Hakan AkgünMircea Lucescu
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.
Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.
Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.
Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Mircea Lucescu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2026
Lucescu kalp krizi geçirdi: 3 kez kalbi durdu
3 Nisan, 15:39
