Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T12:08+0300

spor

mircea lucescu

romanya

romanya futbol federasyonu

dünya kupası

yoğun bakım

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı.Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi.Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

