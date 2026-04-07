Lübnanlı uzman: ABD, düşman ordusunu yenemeyince sivil mahalleleri bombalıyor

Lübnanlı Ortadoğu uzman Boudia, ABD'nin sivil altyapıya yönelik saldırıları ile Tahran'ı karşı önlemler almaya zorladığını vurguladı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye

Lübnanlı Ortadoğu uzmanı, Maraya International Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Fadi Boudia, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki sivil tesislere yönelik saldırılarla ilgili açıklamasını değerlendirdi.“Savaşın başından beri İran karşı önlemler alıyor. ABD'nin sivil altyapıya, üniversitelere, okullara ve hastanelere yönelik saldırılarına yanıt olarak Tahran, 'kısasa kısas' ilkesiyle ABD’nin bölgedeki çıkarları doğrulturunda faaliyet gösteren hedeflere yönelik saldırılara başladı” diyen Boudia, sözlerini şöyle sürdürdü:Boudia, “Amerikan askeri doktrinine göre, ABD düşman ordusunu yenemediğinde bir karşı saldırıyı kışkırtmak için sivil mahalleleri bombalıyor. Bu bağlamda Irak ve Afganistan olaylarını hatırlayabiliriz. Ancak bu durumda, tüm dünyaya müzakerelere katıldığını gösteren, ayrıca uluslararası uzmanlara nükleer enerji tesislerine erişim sağlamaya hazır olduğunu ortaya koyan bir ülke söz konusu. Ancak Washington yine de İran'a saldırma kararı aldı ve böylece Tahran'ı karşı önlemler almaya zorladı” ifadelerini kullandı.

