Lübnanlı uzman: ABD, düşman ordusunu yenemeyince sivil mahalleleri bombalıyor
Lübnanlı uzman: ABD, düşman ordusunu yenemeyince sivil mahalleleri bombalıyor
Lübnanlı Ortadoğu uzman Boudia, ABD'nin sivil altyapıya yönelik saldırıları ile Tahran'ı karşı önlemler almaya zorladığını vurguladı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T19:42+0300
2026-04-07T19:42+0300
2026-04-07T19:42+0300
Lübnanlı Ortadoğu uzmanı, Maraya International Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Fadi Boudia, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki sivil tesislere yönelik saldırılarla ilgili açıklamasını değerlendirdi.“Savaşın başından beri İran karşı önlemler alıyor. ABD'nin sivil altyapıya, üniversitelere, okullara ve hastanelere yönelik saldırılarına yanıt olarak Tahran, 'kısasa kısas' ilkesiyle ABD’nin bölgedeki çıkarları doğrulturunda faaliyet gösteren hedeflere yönelik saldırılara başladı” diyen Boudia, sözlerini şöyle sürdürdü:Boudia, “Amerikan askeri doktrinine göre, ABD düşman ordusunu yenemediğinde bir karşı saldırıyı kışkırtmak için sivil mahalleleri bombalıyor. Bu bağlamda Irak ve Afganistan olaylarını hatırlayabiliriz. Ancak bu durumda, tüm dünyaya müzakerelere katıldığını gösteren, ayrıca uluslararası uzmanlara nükleer enerji tesislerine erişim sağlamaya hazır olduğunu ortaya koyan bir ülke söz konusu. Ancak Washington yine de İran'a saldırma kararı aldı ve böylece Tahran'ı karşı önlemler almaya zorladı” ifadelerini kullandı.
i̇ran
abd
tahran
abd, i̇ran, abd, tahran, donald trump, yorum, ortadoğu
abd, i̇ran, abd, tahran, donald trump, yorum, ortadoğu
Lübnanlı uzman: ABD, düşman ordusunu yenemeyince sivil mahalleleri bombalıyor
Lübnanlı Ortadoğu uzman Boudia, ABD'nin sivil altyapıya yönelik saldırıları ile Tahran'ı karşı önlemler almaya zorladığını vurguladı.
Lübnanlı Ortadoğu uzmanı, Maraya International Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Fadi Boudia, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki sivil tesislere yönelik saldırılarla ilgili açıklamasını değerlendirdi.
“Savaşın başından beri İran karşı önlemler alıyor. ABD'nin sivil altyapıya, üniversitelere, okullara ve hastanelere yönelik saldırılarına yanıt olarak Tahran, 'kısasa kısas' ilkesiyle ABD’nin bölgedeki çıkarları doğrulturunda faaliyet gösteren hedeflere yönelik saldırılara başladı” diyen Boudia, sözlerini şöyle sürdürdü:
İran, ABD'ye baskı yapılması ve saldırıların durdurulması için BM'ye ve Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. Ancak deneyim, bu kuruluşların şu anda bu tür saldırıları sona erdirmeye güçlerinin yetmediğini gösteriyor.
Boudia, “Amerikan askeri doktrinine göre, ABD düşman ordusunu yenemediğinde bir karşı saldırıyı kışkırtmak için sivil mahalleleri bombalıyor. Bu bağlamda Irak ve Afganistan olaylarını hatırlayabiliriz. Ancak bu durumda, tüm dünyaya müzakerelere katıldığını gösteren, ayrıca uluslararası uzmanlara nükleer enerji tesislerine erişim sağlamaya hazır olduğunu ortaya koyan bir ülke söz konusu. Ancak Washington yine de İran'a saldırma kararı aldı ve böylece Tahran'ı karşı önlemler almaya zorladı” ifadelerini kullandı.