Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
JD Vance: Ukrayna krizinin hızlı çözümü ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın çıkarına
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'daki ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarına olduğunu... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
JD Vance: Ukrayna krizinin hızlı çözümü ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın çıkarına

15:53 07.04.2026 (güncellendi: 15:56 07.04.2026)
© REUTERS Bernadett Szabo — JD Vance ve Viktor Orban
Abone ol
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'daki ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarına olduğunu söyledi. Vance, Avrupa’nın ‘Macaristan ekonomisi ve enerji bağımsızlığına zarar vermeye çalıştığını’ ifade ederken, İran ile ilgili de bu akşam bir yanıt alacaklarından emin olduğunu söyledi.
Budapeşte’de bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'daki ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarına olduğunu söyledi.
JD Vance, AB'nin Brüksel'deki bürokratlarının, bu ay yapılacak zorlu seçim yarışında 'Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı muhalefet ederek Macaristan ekonomisine ve enerji bağımsızlığına zarar vermeye çalıştığını' söyledi.

'Dış müdahalenin en kötü örneklerinden'

Budapeşte ziyaretinde Orban'ın yanında yaptığı açıklamalarda Vance, bunu 'seçimlere dış müdahalenin en kötü örneklerinden biri' olarak nitelendirdi.
Vance, ayrıca "Brüksel'deki bürokratlar Macaristan ekonomisini yok etmeye çalıştılar. Macaristan'ın enerji bağımsızlığını azaltmaya çalıştılar. Macar tüketiciler için maliyetleri artırmaya çalıştılar. Ve tüm bunları bu adamdan nefret ettikleri için yaptılar" dedi.

İran konusunda: Cevap alacağımızdan eminiz

JD Vance, “İranlıların müzakere konusunda hiç hızlı olmadığını ve hala da olmadıklarını” söylerken, “ABD’nin bu akşam saat 20.00’ye kadar bir cevap alabileceğinden emin olduğunu” ekledi.
Vance, "Amerika Birleşik Devletleri askeri hedeflerinin büyük bir bölümünü gerçekleştirdi. Hala yapmak istediğimiz bazı şeyler var, örneğin İran'ın silah üretme kabiliyeti konusunda askeri olarak biraz daha çalışmak istiyoruz. Ancak temelde, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hedefleri tamamlandı" dedi.
İran’ın Huzistan Eyaleti’nde, Bandar Mahşehr bölgesinde bulunan Mahşehr Petrokimya Bölgesi, ülkenin en önemli sanayi ve enerji merkezlerinden biri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
DÜNYA
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала