JD Vance: Ukrayna krizinin hızlı çözümü ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın çıkarına
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'daki ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarına olduğunu... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T15:56+0300
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'daki ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarına olduğunu söyledi. Vance, Avrupa’nın ‘Macaristan ekonomisi ve enerji bağımsızlığına zarar vermeye çalıştığını’ ifade ederken, İran ile ilgili de bu akşam bir yanıt alacaklarından emin olduğunu söyledi.
Budapeşte’de bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'daki ihtilafın hızlı bir şekilde çözülmesinin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarına olduğunu söyledi.
JD Vance, AB'nin Brüksel'deki bürokratlarının, bu ay yapılacak zorlu seçim yarışında 'Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı muhalefet ederek Macaristan ekonomisine ve enerji bağımsızlığına zarar vermeye çalıştığını' söyledi.
'Dış müdahalenin en kötü örneklerinden'
Budapeşte ziyaretinde Orban'ın yanında yaptığı açıklamalarda Vance, bunu 'seçimlere dış müdahalenin en kötü örneklerinden biri' olarak nitelendirdi.
Vance, ayrıca "Brüksel'deki bürokratlar Macaristan ekonomisini yok etmeye çalıştılar. Macaristan'ın enerji bağımsızlığını azaltmaya çalıştılar. Macar tüketiciler için maliyetleri artırmaya çalıştılar. Ve tüm bunları bu adamdan nefret ettikleri için yaptılar" dedi.
İran konusunda: Cevap alacağımızdan eminiz
JD Vance, “İranlıların müzakere konusunda hiç hızlı olmadığını ve hala da olmadıklarını” söylerken, “ABD’nin bu akşam saat 20.00’ye kadar bir cevap alabileceğinden emin olduğunu” ekledi.
Vance, "Amerika Birleşik Devletleri askeri hedeflerinin büyük bir bölümünü gerçekleştirdi. Hala yapmak istediğimiz bazı şeyler var, örneğin İran'ın silah üretme kabiliyeti konusunda askeri olarak biraz daha çalışmak istiyoruz. Ancak temelde, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hedefleri tamamlandı" dedi.