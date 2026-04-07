İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma: 3 saldırgan etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın yakınında silahlı çatışma çıktı. 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilirken... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T13:43+0300
12:44 07.04.2026 (güncellendi: 13:43 07.04.2026)
İstanbul'da Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın yakınında silahlı çatışma çıktı. 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilirken çatışmada 2 polisin yaralandığı belirtildi.
İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri ihbarı geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Çatışmanın yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirtilirken 3 şahıs etkisiz hale getirildi, şüphelilerden -1'i ölü 2'si yaralı ele geçirildi. Çatışmada 2 polis yaralandı.
Bakan Gürlek: Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, silahlı çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek şunları kaydetti:
"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."
İstanbul Valisi Gül: Provakasyon kokan bir hareket
Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül şu bilgileri verdi:
"Güvenlik tedbiri alan polislere yönelik saldırı meydana geldi. Saldırıda iki polis hafif yaralandı. Teröristlerden biri öldürüldü, iki terörist yaralı halde etkisiz hale getirildi. Kimlik tespitleri devam ediyor, bağlantılarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Provakasyon kokan bir hareket
Bölgede Yapı Kredi var diğer işyerleri var. Arka tarafta Konsolosluk var. Konsoloslukta 2.5 yıldır çalışma yok. Diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi'nin önünde olan bu olayı tüm yönleriyle emniyetimiz çalışıyor.
Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirildi üçü de etkisiz hale getirildi.
Araçla gelmişler olay yerine. Uzun namlulu silahları ve tabancaları var. "
Bakan Çiftçi: İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Çiftçi, "İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.