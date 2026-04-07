Enerji Bakanı Bayraktar: Türk Akım’ın güvenliği için Macaristan ile görüşüyoruz

Kiev rejiminin Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik saldırı girişimleri devam ediyor. Doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılar bölge ülkelerini de... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T12:01+0300

Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’de ‘Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok’ değerlendirmesi yaptı.Bayraktar, Iran- İsrail savaşına ilişkin “Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında” diye konuştu.Kiev rejiminin Türk Akım ve Mavi Akım Doğalgaz Boru hatlarına yönelik saldırısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bayraktar, “Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli” bilgisini paylaştı.

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

