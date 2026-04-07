İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Enerji Bakanı Bayraktar: Türk Akım’ın güvenliği için Macaristan ile görüşüyoruz
Enerji Bakanı Bayraktar: Türk Akım’ın güvenliği için Macaristan ile görüşüyoruz
Kiev rejiminin Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik saldırı girişimleri devam ediyor. Doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılar bölge ülkelerini de... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T12:01+0300
2026-04-07T12:01+0300
alparslan bayraktar
kiev
macaristan
mavi akım
beştepe
bayraktar
Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’de ‘Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok’ değerlendirmesi yaptı.Bayraktar, Iran- İsrail savaşına ilişkin “Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında” diye konuştu.Kiev rejiminin Türk Akım ve Mavi Akım Doğalgaz Boru hatlarına yönelik saldırısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bayraktar, “Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli” bilgisini paylaştı.
türki̇ye
kiev
macaristan
beştepe
Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Osman Nuri Cerit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alparslan bayraktar, kiev, macaristan, mavi akım, beştepe, bayraktar
alparslan bayraktar, kiev, macaristan, mavi akım, beştepe, bayraktar

Enerji Bakanı Bayraktar: Türk Akım’ın güvenliği için Macaristan ile görüşüyoruz

12:01 07.04.2026
© TurkStreamTürkAkım boru hattı
TürkAkım boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
© TurkStream
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Özel
Kiev rejiminin Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik saldırı girişimleri devam ediyor. Doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılar bölge ülkelerini de endişelendiriyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu konuda bölge ülkeleri ile bağlantıda olduklarını söyledi.
Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’de ‘Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok’ değerlendirmesi yaptı.
Bayraktar, Iran- İsrail savaşına ilişkin “Ancak değişken bir durum söz konusu. Savaşın daha fazla uzamamasını ümit ediyoruz. Ancak süreç şu an kontrolümüz altında” diye konuştu.
Kiev rejiminin Türk Akım ve Mavi Akım Doğalgaz Boru hatlarına yönelik saldırısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bayraktar, “Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Hattın güvenliğinin korunması konusunu ele aldık. Hattın Karadeniz ve bizim tarafımızdaki güvenliği konusu önemli” bilgisini paylaştı.
TürkAkım boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: TürkAkım ve Mavi Akım'la ilgili durum oldukça tehlikeli
Dün, 13:12
Türkiye
