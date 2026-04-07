Sputnik Türkiye, 07.04.2026
Beslenmeyle kolera önlenebilir: Bu diyet enfeksiyonu 100 kat azaltabilir
Beslenmeyle kolera önlenebilir: Bu diyet enfeksiyonu 100 kat azaltabilir
ABD'de yapılan araştırmaya göre, bazı protein ağırlıklı besinler kolera bakterisinin etkisini 100 kata kadar azaltabilir. Bulgular, beslenmenin enfeksiyonla...
15:09 07.04.2026
ABD’de yapılan araştırmaya göre, bazı protein ağırlıklı besinler kolera bakterisinin etkisini 100 kata kadar azaltabilir. Bulgular, beslenmenin enfeksiyonla mücadelede kritik rol oynayabileceğini gösterdi.
ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, belirli protein türlerinin kolera bakterisinin bağırsakta yerleşmesini büyük ölçüde engelleyebileceği aktarıldı.
Araştırma sonuçlarının Cell Host and Microbe dergisinde yayımlandığı belirtildi.
Çalışmada özellikle süt ve buğday kaynaklı proteinlerin, bakterinin vücutta yayılmasını neredeyse tamamen durdurabildiği ifade edildi.

Protein ağırlıklı beslenme etkili oldu

Araştırmada, farklı diyetlerle beslenen deneklerde önemli farklar gözlemlendiği aktarıldı.
Protein ağırlıklı beslenenlerde, kolera bakterisinin bağırsakta tutunmasının çok ciddi oranda azaldığı belirtildi.
Çalışmanın baş yazarlarından Ansel Hsiao’nun, "Diyetin bu kadar büyük bir fark yaratması bizi şaşırttı" dediği aktarıldı.
Ayrıca özellikle 'kazein' (süt proteini) ve 'gluten' (buğday proteini) içeren besinlerin en güçlü etkiyi gösterdiği ifade edildi.

Bakterinin etkisi nasıl azaltılıyor

Araştırmada, bu proteinlerin kolera bakterisinin zarar verme mekanizmasını bozduğu belirtildi.
Bu sayede bakterinin, bağırsakta diğer mikroorganizmaları yok ederek yayılmasının engellendiği aktarıldı.
Uzmanların, bu durumun bakterinin vücutta hakimiyet kurmasını zorlaştırdığını değerlendirdiği ifade edildi.

Düşük maliyetli alternatif olabilir

Araştırmada, bu beslenme yaklaşımının özellikle antibiyotik kullanımına alternatif olabileceği vurgulandı.
Uzmanların, beslenmeye dayalı yöntemlerin direnç gelişimine yol açmadığı ve daha güvenli olabileceğini belirttiği aktarıldı.
Hsiao’nun, "Beslenme temelli yaklaşımlar ilaçlar gibi direnç oluşturmaz" dediği ifade edildi.
Araştırmacıların, bu yöntemin gelecekte özellikle temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde önemli bir çözüm sunabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.
