Meditasyonun şaşırtan etkisi ortaya çıktı: '7 günde beyin yeniden şekillendi'

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan araştırmaya göre sadece 7 günlük meditasyon programı, beyinde ve vücutta ölçülebilir değişimlere yol açtı. Bulgular, meditasyonun fiziksel...

2026-04-07T14:58+0300

ABD’deki Kaliforniya San Diego Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, bir haftalık yoğun meditasyon programının beyin ve vücut üzerinde dikkat çekici etkiler oluşturduğu aktarıldı.Çalışmada, meditasyon ve benzeri tekniklerin yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmadığı, aynı zamanda beyin bağlantılarını ve biyolojik süreçleri değiştirebildiği ifade edildi.Araştırma sonuçlarının Communications Biology dergisinde yayımlandığı belirtildi.7 günlük programda dikkat çeken değişimAraştırmaya katılan kişilerin, 7 gün boyunca yoğun meditasyon ve grup çalışmaları yaptığı aktarıldı.Bu sürecin ardından yapılan ölçümlerde, beyin aktivitesinde değişim, bağışıklık sistemi tepkilerinde artış ve metabolizma üzerinde etkiler tespit edildi.Ayrıca vücudun doğal ağrı kesicileri olan bazı kimyasalların da artış gösterdiği ifade edildi.Beyin ve beden birlikte değişiyorAraştırmada, meditasyon sonrası beynin daha verimli çalıştığını gösteren bulgular elde edildiği aktarıldı.Uzmanların, bu durumun zihinsel gürültünün azalması ve beyin bağlantılarının güçlenmesiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdiği belirtildi.Çalışmanın yazarlarından Hemal H. Patel’in, "Bu sadece rahatlama değil, beynin gerçeklikle etkileşimini değiştiren bir süreç" dediği aktarıldı.Etkiler farklı alanlara yayılabilirAraştırmada elde edilen bulguların, meditasyonun stres yönetimi, duygusal denge ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösterdiği ifade edildi.Uzmanların, bu tür uygulamaların gelecekte kronik ağrı ve bazı sağlık sorunlarının yönetiminde kullanılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/turkiyenin-ilk-ve-tek-deri-bankasi-bagis-bekliyor-1104807963.html

