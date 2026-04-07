Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/andre-onana-icin-transfer-yarisi-super-lig-devleri-masada-1104840072.html
Andre Onana için transfer yarışı: Süper Lig devleri masada
Sputnik Türkiye
Manchester United, Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın kulüpte kalma isteğine rağmen yaz transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor’un... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T20:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/13/1077548681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a7dfc3c88cb1b2dee04277297c7a513.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/trabzonspor-galatasaray-maci-sonunda-ortalik-karisti-abdulkerim-bardakci-ve-trabzonsporlu-oyuncular-1104774208.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/13/1077548681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64849a0c69597b4e92baad334c138c9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
20:52 07.04.2026
© AA / Sergei GaponAndre Onana
© AA / Sergei Gapon
Abone ol
Manchester United, Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın kulüpte kalma isteğine rağmen yaz transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor’un Onana’yı kadroda tutmak istediği, ayrıca Beşiktaş’ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Trabzonspor’da kiralık olarak sezonu geçiren 30 yaşındaki file bekçisi Andre Onana’nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Haftalık 120 bin sterlin kazanan Onana’nın, haziran ayında takıma dönerek forma mücadelesi vermek istediği öğrenildi. Ancak kulüp yönetimi, maaş bütçesini düşürme politikası kapsamında yüksek maliyetli bir yedek kaleciye sıcak bakmıyor.
Trabzonspor’un Onana’yı kadroda tutmak istediği, ayrıca Beşiktaş’ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Fransız temsilcisi Monaco’nun oyuncu için yeniden devreye girebileceği, Suudi Arabistan seçeneğinin de gündemde olduğu aktarıldı.
İngiliz ekibinin ikinci kalecisi konumundaki milli oyuncu Altay Bayındır'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SPOR
Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda ortalık karıştı: Abdülkerim Bardakcı ve Trabzonsporlu oyuncular gerilim yaşadı
5 Nisan, 09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала