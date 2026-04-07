Andre Onana için transfer yarışı: Süper Lig devleri masada
Manchester United, Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın kulüpte kalma isteğine rağmen yaz transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor’un... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T20:52+0300
andre onana, süper lig, trabzon, trabzonspor, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, maç yayını, transfer, transfermarkt
Andre Onana için transfer yarışı: Süper Lig devleri masada
Manchester United, Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın kulüpte kalma isteğine rağmen yaz transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Trabzonspor’un Onana’yı kadroda tutmak istediği, ayrıca Beşiktaş’ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Trabzonspor’da kiralık olarak sezonu geçiren 30 yaşındaki file bekçisi Andre Onana’nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Haftalık 120 bin sterlin kazanan Onana’nın, haziran ayında takıma dönerek forma mücadelesi vermek istediği öğrenildi. Ancak kulüp yönetimi, maaş bütçesini düşürme politikası kapsamında yüksek maliyetli bir yedek kaleciye sıcak bakmıyor.
Trabzonspor’un Onana’yı kadroda tutmak istediği, ayrıca Beşiktaş’ın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Fransız temsilcisi Monaco’nun oyuncu için yeniden devreye girebileceği, Suudi Arabistan seçeneğinin de gündemde olduğu aktarıldı.
İngiliz ekibinin ikinci kalecisi konumundaki milli oyuncu Altay Bayındır'ın da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.