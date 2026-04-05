Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda ortalık karıştı: Abdülkerim Bardakcı ve Trabzonsporlu oyuncular gerilim yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor ve Galatasaraylı oyuncular arasında... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T09:24+0300

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.Trabzonspor-Galatasaray maçı48. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Singo'nun altıpas içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-162. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden ağlara gitti: 2-167. dakikada sağ taraftan ceza alanına ilerleyerek Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılan Augusto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zubkov'un şutunda, çizginin önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.70. dakikada Icardi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, savunmaya çarpan top altıpas içindeki Lemina'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.78. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana, topu kontrol etti.90. dakikada Icardi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Asprilla'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Maç sonu gerginlikTrendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor ve Galatasaraylı oyuncular arasında gerilim yaşandı. Araya görevlilerin ve diğer futbolcuların girmesiyle olay büyümeden sona erdi.beIN SPORTS'un haberine göre Abdülkerim Bardakcı bu olayın ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

