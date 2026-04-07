Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/abd-medyasi-irana-karsi-duzenlenen-operasyonda-370ten-fazla-abd-askeri-yaralandi--1104815850.html
ABD medyası: İran'a karşı düzenlenen operasyonda 370'ten fazla ABD askeri yaralandı
Sputnik Türkiye
CENTCOM verilerine dayandırılan haberlere göre, İran’a yönelik operasyonda 373 ABD askeri yaralandı; bunların büyük bölümü göreve dönerken, 5 askerin durumu... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
cbs news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091632487_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b5295adf3c55e12fc1d0c2b97a887284.jpg
ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) dayandırılan habere göre, İran'a karşı düzenlenen askeri operasyonda 370'ten fazla ABD askeri yaralandı.CBS News'in bildirdiğine göre yaralanan askerlerin kesin sayısı 373 olup, bunlardan yaklaşık 330'u göreve geri döndü, beşi ise ağır yaralandı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDGK) daha önceki bir tahminine göre, operasyonun başlangıcından bu yana 680'den fazla ABD askeri öldü veya yaralandı.
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091632487_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0fb556fc7643049452f7ae345051d526.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), cbs news
abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), cbs news

04:17 07.04.2026
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала