ABD medyası: İran'a karşı düzenlenen operasyonda 370'ten fazla ABD askeri yaralandı
CENTCOM verilerine dayandırılan haberlere göre, İran’a yönelik operasyonda 373 ABD askeri yaralandı; bunların büyük bölümü göreve dönerken, 5 askerin durumu... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T04:17+0300
ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) dayandırılan habere göre, İran'a karşı düzenlenen askeri operasyonda 370'ten fazla ABD askeri yaralandı.CBS News'in bildirdiğine göre yaralanan askerlerin kesin sayısı 373 olup, bunlardan yaklaşık 330'u göreve geri döndü, beşi ise ağır yaralandı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (İDGK) daha önceki bir tahminine göre, operasyonun başlangıcından bu yana 680'den fazla ABD askeri öldü veya yaralandı.
