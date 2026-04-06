https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/rus-gazinin-mevcut-fiyati-ermenistan-ekonomisi-icin-guclu-bir-tesvik-ve-istikrar-icin-onemli-bir-1104813186.html
‘Rus gazının mevcut fiyatı Ermenistan ekonomisi için güçlü bir teşvik ve istikrar için önemli bir faktördür’
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Kosaçev, Rus doğalgazının mevcut fiyatının, Ermenistan ekonomisinin gelişmesi için güçlü bir teşvik ve ülkenin istikrarı için önemli bir faktör...
2026-04-06T22:21+0300
dünya
rusya
rusya federasyon konseyi
konstantin kosaçev
ermenistan
moskova
erivan
avrasya ekonomik birliği (aeb)
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
federasyon konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097071747_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c63e50af9ef9f435ce134be75e5910b5.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/putin-kremlinde-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1099678502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097071747_53:0:680:470_1920x0_80_0_0_e6e817eaad05e7b5e3594394591bfadc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya federasyon konseyi, konstantin kosaçev, ermenistan, moskova, erivan, avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), federasyon konseyi, vladimir putin, nikol paşinyan, doğalgaz
Rus Senatör Kosaçev, Rus doğalgazının mevcut fiyatının, Ermenistan ekonomisinin gelişmesi için güçlü bir teşvik ve ülkenin istikrarı için önemli bir faktör olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Yardımcısı Konstantin Kosaçev, bu açıklamasıyla Rus doğalgaz fiyatlarının artması halinde Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceğini söyleyen Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan’ın açıklamasına karşılık verdi.
Rus Senatör, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paşinyan ile yaptığı görüşmeler sırasında kendisine Rusya'nın Ermenistan'a 1000 metreküp doğalgazı 177.5 dolardan sattığını, Avrupa'da ise fiyatların 600 doların üzerinde olduğunu hatırlattığını kaydetti.
Kosaçev, “Bana kalırsa Ermeni politikacıların, fiyat politikalarındaki varsayımsal değişiklikler üzerine spekülasyon yapmak yerine Rusya'nın Ermenistan'a verdiği desteğin boyutunu dikkate almaları daha adil ve dürüstçe olur” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan, Moskova ve Erivan arasındaki müzakerelerin ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz fiyatlarını artırması halinde, ülkenin KGAÖ’den ve AEB'den çekilme sürecini başlatacağını belirtmişti.