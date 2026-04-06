‘Rus gazının mevcut fiyatı Ermenistan ekonomisi için güçlü bir teşvik ve istikrar için önemli bir faktördür’

Rus Senatör Kosaçev, Rus doğalgazının mevcut fiyatının, Ermenistan ekonomisinin gelişmesi için güçlü bir teşvik ve ülkenin istikrarı için önemli bir faktör... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T22:21+0300

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Yardımcısı Konstantin Kosaçev, bu açıklamasıyla Rus doğalgaz fiyatlarının artması halinde Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden (AEB) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceğini söyleyen Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan’ın açıklamasına karşılık verdi.Rus Senatör, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paşinyan ile yaptığı görüşmeler sırasında kendisine Rusya'nın Ermenistan'a 1000 metreküp doğalgazı 177.5 dolardan sattığını, Avrupa'da ise fiyatların 600 doların üzerinde olduğunu hatırlattığını kaydetti.Kosaçev, “Bana kalırsa Ermeni politikacıların, fiyat politikalarındaki varsayımsal değişiklikler üzerine spekülasyon yapmak yerine Rusya'nın Ermenistan'a verdiği desteğin boyutunu dikkate almaları daha adil ve dürüstçe olur” ifadelerini kullandı.Daha önce Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan, Moskova ve Erivan arasındaki müzakerelerin ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz fiyatlarını artırması halinde, ülkenin KGAÖ’den ve AEB'den çekilme sürecini başlatacağını belirtmişti.

