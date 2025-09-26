Türkiye
Putin, Kremlin'de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Rusya lideri Putin, Kremlin'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Putin ve Paşinyan, Ermenistan Nükleer Santrali'nin işletimi ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldı.

Görüşmeye Rusya tarafından Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lubinskiy, Rus Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozyorov ve Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev katıldı.

Ermenistan heyetinde ise Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Ermenistan Nükleer Santrali Genel Müdürü Eduard Martirosyan ve Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan yer aldı.
Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya lideri Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi.
Putin ve Paşinyan, Ermenistan Nükleer Santrali'nin işletimi ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldı.
Görüşmeye Rusya tarafından Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lubinskiy, Rus Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozyorov ve Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev katıldı.
Ermenistan heyetinde ise Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Ermenistan Nükleer Santrali Genel Müdürü Eduard Martirosyan ve Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan yer aldı.
