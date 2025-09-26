https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/putin-kremlinde-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1099678502.html
Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T01:21+0300
2025-09-26T01:21+0300
2025-09-26T01:24+0300
dünya
vladimir putin
paşinyan
kremlin
görüşme
rusya
ermenistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049763473_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_ac259f0f5576d88354bc87158bf60895.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi.Putin ve Paşinyan, Ermenistan Nükleer Santrali'nin işletimi ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldı.Görüşmeye Rusya tarafından Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lubinskiy, Rus Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozyorov ve Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev katıldı.Ermenistan heyetinde ise Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Ermenistan Nükleer Santrali Genel Müdürü Eduard Martirosyan ve Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/putin-myanmar-devlet-baskani-hlaing-ile-gorustu-1099677212.html
rusya
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049763473_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_9635c334af5923d6775e7e505d3ed3be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, paşinyan, kremlin, görüşme, rusya, ermenistan
vladimir putin, paşinyan, kremlin, görüşme, rusya, ermenistan
Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
01:21 26.09.2025 (güncellendi: 01:24 26.09.2025)
Rusya lideri Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşme gerçekleştirdi.
Putin ve Paşinyan, Ermenistan Nükleer Santrali'nin işletimi ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerini ele aldı.
Görüşmeye Rusya tarafından Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lubinskiy, Rus Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozyorov ve Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev katıldı.
Ermenistan heyetinde ise Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan, Ermenistan Nükleer Santrali Genel Müdürü Eduard Martirosyan ve Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bagdasaryan yer aldı.