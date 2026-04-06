Orban, TürkAkım’ı patlatma girişimi hakkında: ‘Ukrayna bunu yapabilecek güçte’
Soruşturma tamamlanana kadar TürkAkım'ı patlatma girişiminin arkasında kimlerin olduğunu söylemeye hazır olmadıklarını belirten Macaristan Başbakanı Orban...
2026-04-06T14:34+0300
Soruşturma tamamlanana kadar TürkAkım’ı patlatma girişiminin arkasında kimlerin olduğunu söylemeye hazır olmadıklarını belirten Macaristan Başbakanı Orban, ancak bu girişimin Ukrayna'nın bir dizi eylemiyle örtüştüğünü kaydetti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan'dan Macaristan'a Rus doğalgazını taşıyan doğalgaz boru hattının yakınında bir bomba bulunduğu haberini değerlendirdi.
Macaristan’ın Sırbistan sınırındaki Kiskundorozsma kentinde, TürkAkım istasyonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, “Sabotajı tam olarak kimin organize ettiğini henüz söyleyemiyoruz. Yetkililer olayı soruşturuyor ve doğru anladıysam, dava dosyaları sabotaj suçlamalarıyla birlikte savcılığa ulaşmış durumda” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Gerçekleri öğrenene kadar herhangi bir ülkeyi, örneğin Ukrayna'yı, suçlayarak Ukrayna-Macaristan ilişkilerini daha da zedelemek istemem. Ancak şu anda tanık olduğumuz olaylar, Ukraynalıların böyle bir imkana sahip olmaları, istekli olmaları ve bunu yapabilecek kapasitede olmaları nedeniyle, bir olaylar zincirinin parçası gibi görünüyor.
Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Macaristan'a Rus doğalgazını taşıyan boru hattının yakınında bir bomba bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Orban, düzenlediği savunma konseyi toplantısının ardından Macaristan ordusunun doğalgaz boru hattı savunmasını artıracağı açıklamıştı.