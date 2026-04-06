İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/mugla-buyuksehir-belediyesinde-cinsel-taciz-gozaltisi-1104813932.html
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde cinsel taciz gözaltısı
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde cinsel taciz gözaltısı
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A., 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alındı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T22:46+0300
2026-04-06T22:48+0300
muğla
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
sözlü taciz
iş yeri
öğrenci
türk öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104813751_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e4a79cc50ad098e973759b90b656b9fc.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/cinsel-taciz-iddiasiyla-tutuklanmisti-gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-tahliye-edildi-1104206292.html
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde cinsel taciz gözaltısı

22:46 06.04.2026 (güncellendi: 22:48 06.04.2026)
Muğla Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A., 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alındı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., iş başvurusu amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A. isimli şüpheliyle sosyal medya üzerinden iletişime geçti.
Görüşmeler sırasında uygunsuz mesajlar aldığı gerekçesiyle savcılığa başvuran öğrenci D.Ç., şüpheliden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, L.A.'yı Menteşe ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir’deki adreslerinde de arama yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, L.A. hakkında yürütülen adli sürecin devam ettiği belirtilerek, gelişmelerin netleşmesinin ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.
Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi
12 Mart, 15:13
