Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde cinsel taciz gözaltısı
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A., 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alındı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T22:48+0300
22:46 06.04.2026 (güncellendi: 22:48 06.04.2026)
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A., 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alındı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., iş başvurusu amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A. isimli şüpheliyle sosyal medya üzerinden iletişime geçti.
Görüşmeler sırasında uygunsuz mesajlar aldığı gerekçesiyle savcılığa başvuran öğrenci D.Ç., şüpheliden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, L.A.'yı Menteşe ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir’deki adreslerinde de arama yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, L.A. hakkında yürütülen adli sürecin devam ettiği belirtilerek, gelişmelerin netleşmesinin ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.