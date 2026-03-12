https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/cinsel-taciz-iddiasiyla-tutuklanmisti-gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-tahliye-edildi-1104206292.html

Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi

Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Çocuğa karşı cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tahliye kararı verildi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T15:13+0300

2026-03-12T15:13+0300

2026-03-12T15:13+0300

türki̇ye

hasbi dede

çocuklara cinsel taciz

iddianame

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103448030_0:52:386:269_1920x0_80_0_0_5370748c7aa60eef34894659068b5310.jpg

'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Hakkındaki suçlamaları reddettiBugün görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Dede hakkındaki suçlamaları reddetti. Verilen ara kararda Dede'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve davayı 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.3 yıla kadar hapsi isteniyorGörele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta tutuklanan Dede hakkında hazırlanan iddianame, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1103775457.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasbi dede, çocuklara cinsel taciz, iddianame