Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanmıştı: Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi

Çocuğa karşı cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında tahliye kararı verildi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Hakkındaki suçlamaları reddettiBugün görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Dede hakkındaki suçlamaları reddetti. Verilen ara kararda Dede'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve davayı 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.3 yıla kadar hapsi isteniyorGörele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta tutuklanan Dede hakkında hazırlanan iddianame, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1103775457.html
