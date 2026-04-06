Dünya Kupası öncesi büyük risk: İspanya’ya haciz tehdidi gündemde
Yenilenebilir enerji teşviklerindeki kesintiler nedeniyle milyarlarca euro borçla karşı karşıya kalan İspanya'ya yönelik haciz süreci hızlandı. ABD mahkemeleri... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T16:15+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/benzin-ve-motorin-zammi-iptal-edildi-1104805074.html
Dünya Kupası öncesi büyük risk: İspanya’ya haciz tehdidi gündemde

16:15 06.04.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinİspanya Milli Takımı taraftarları
İspanya Milli Takımı taraftarları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Yenilenebilir enerji teşviklerindeki kesintiler nedeniyle milyarlarca euro borçla karşı karşıya kalan İspanya’ya yönelik haciz süreci hızlandı. ABD mahkemeleri kararlarıyla güçlenen yatırımcılar, Dünya Kupası boyunca ülkeye ait varlıkları hedef alabilir. Turnuva süreci yakından izlenecek.
İspanya’nın geçmişte yenilenebilir enerji teşviklerinde yaptığı geriye dönük değişiklikler, uluslararası yatırımcılarla büyük bir hukuki krize dönüştü.
Zarar ettiklerini belirten fonlar, şimdi gözünü Dünya Kupası sürecine çevirdi. Dava taraflarına yakın kaynaklara göre, turnuva kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetler haciz ihtimali açısından yakından takip edilecek.

ABD mahkemeleri süreci hızlandırdı

ABD’de farklı yargı bölgelerinde alınan kararlar, alacaklı yatırımcıların elini güçlendirdi.
Fonlar, bu kararları icra edilebilir hale getirerek İspanya’ya ait varlıkların tespiti ve gerektiğinde haczi için adım atmaya hazırlanıyor.
Kaynaklar, “Ödenmeyen yedi ayrı mahkeme kararı nedeniyle tüm süreç milim milim izlenecek” ifadeleriyle uyarıda bulundu.

Toplam borç milyar euroyu aştı

İspanya aleyhine sonuçlanan davalarda ödenmesi gereken tutar dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Başlıca alacak kalemleri arasında:
9REN: 44 milyon euro
Cube: 40,2 milyon euro
Watkins: 79,5 milyon euro
Infrastructure Services/Antin: 125,1 milyon euro
RREEF: 74 milyon euro
InfraRed: 35 milyon euro
NextEra: 290,6 milyon euro
Bu davalar kapsamında toplam borç 688,4 milyon euroya ulaşırken, küresel ölçekte yükümlülüklerin 2,3 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.

Uluslararası haciz süreci başladı

Alacaklılar, ABD’de resmi haciz sürecini başlattı. Bu kapsamda bankalar, kamu kurumları ve İspanya ile iş yapan şirketlere mahkeme talepleri iletilerek varlık tespiti yapılmaya başlandı.
Benzer girişimlerin Avrupa ve Asya’da da sürdüğü ifade ediliyor.
Belçika’da Eurocontrol üzerinden 482 milyon euro bloke edildi
İngiltere’de mahkeme kararıyla yüzde 8 faiz uygulandı
Singapur ve Avustralya’da icra kararları tanındı

Dünya Kupası planı risk altında mı?

İspanya’nın ABD, Kanada ve Meksika ile ortak düzenlenen Dünya Kupası’nda önemli bir takvimi bulunuyor.
Takım, ilk maçlarını ABD’nin Atlanta kentinde oynayacak, kamp sürecini ise Tennessee eyaletinde geçirecek. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında Los Angeles, Miami, Dallas ve New York gibi şehirlerde sahaya çıkması planlanıyor.
Uzmanlara göre maçların büyük bölümünün ABD’de oynanacak olması, ABD yargı sisteminin yetki alanı içinde haciz riskini artırabilir.
