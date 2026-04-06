Dünya Kupası öncesi büyük risk: İspanya’ya haciz tehdidi gündemde
Sputnik Türkiye
Yenilenebilir enerji teşviklerindeki kesintiler nedeniyle milyarlarca euro borçla karşı karşıya kalan İspanya'ya yönelik haciz süreci hızlandı. ABD mahkemeleri... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T16:15+0300
Yenilenebilir enerji teşviklerindeki kesintiler nedeniyle milyarlarca euro borçla karşı karşıya kalan İspanya’ya yönelik haciz süreci hızlandı. ABD mahkemeleri kararlarıyla güçlenen yatırımcılar, Dünya Kupası boyunca ülkeye ait varlıkları hedef alabilir. Turnuva süreci yakından izlenecek.
İspanya’nın geçmişte yenilenebilir enerji teşviklerinde yaptığı geriye dönük değişiklikler, uluslararası yatırımcılarla büyük bir hukuki krize dönüştü.
Zarar ettiklerini belirten fonlar, şimdi gözünü Dünya Kupası sürecine çevirdi. Dava taraflarına yakın kaynaklara göre, turnuva kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetler haciz ihtimali açısından yakından takip edilecek.
ABD mahkemeleri süreci hızlandırdı
ABD’de farklı yargı bölgelerinde alınan kararlar, alacaklı yatırımcıların elini güçlendirdi.
Fonlar, bu kararları icra edilebilir hale getirerek İspanya’ya ait varlıkların tespiti ve gerektiğinde haczi için adım atmaya hazırlanıyor.
Kaynaklar, “Ödenmeyen yedi ayrı mahkeme kararı nedeniyle tüm süreç milim milim izlenecek” ifadeleriyle uyarıda bulundu.
Toplam borç milyar euroyu aştı
İspanya aleyhine sonuçlanan davalarda ödenmesi gereken tutar dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Başlıca alacak kalemleri arasında:
Watkins: 79,5 milyon euro
Infrastructure Services/Antin: 125,1 milyon euro
NextEra: 290,6 milyon euro
Bu davalar kapsamında toplam borç 688,4 milyon euroya ulaşırken, küresel ölçekte yükümlülüklerin 2,3 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.
Uluslararası haciz süreci başladı
Alacaklılar, ABD’de resmi haciz sürecini başlattı. Bu kapsamda bankalar, kamu kurumları ve İspanya ile iş yapan şirketlere mahkeme talepleri iletilerek varlık tespiti yapılmaya başlandı.
Benzer girişimlerin Avrupa ve Asya’da da sürdüğü ifade ediliyor.
Belçika’da Eurocontrol üzerinden 482 milyon euro bloke edildi
İngiltere’de mahkeme kararıyla yüzde 8 faiz uygulandı
Singapur ve Avustralya’da icra kararları tanındı
Dünya Kupası planı risk altında mı?
İspanya’nın ABD, Kanada ve Meksika ile ortak düzenlenen Dünya Kupası’nda önemli bir takvimi bulunuyor.
Takım, ilk maçlarını ABD’nin Atlanta kentinde oynayacak, kamp sürecini ise Tennessee eyaletinde geçirecek. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında Los Angeles, Miami, Dallas ve New York gibi şehirlerde sahaya çıkması planlanıyor.
Uzmanlara göre maçların büyük bölümünün ABD’de oynanacak olması, ABD yargı sisteminin yetki alanı içinde haciz riskini artırabilir.