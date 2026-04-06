Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Benzin ve motorin zammı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerine gelmesi beklenen zamlar iptal edildi. Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi. 06.04.2026, Sputnik Türkiye
Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam gelecekti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre zamlar iptal edildi.Benzin zammı iptalBenzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi. NTV'deki habere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.Akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/motorine-tarihi-zam-geliyor-benzin-fiyatlari-da-yukseliyor-1104788520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Benzin ve motorin zammı iptal edildi

16:05 06.04.2026 (güncellendi: 16:07 06.04.2026)
Abone ol
Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam gelecekti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre zamlar iptal edildi.

Benzin zammı iptal

Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi.
NTV'deki habere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.

Akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.
EKONOMİ
Motorine tarihi zam geliyor: Benzin fiyatları da yükseliyor
09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
