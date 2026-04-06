AYM kararı Resmi Gazete’de: Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesi uygun bulundu
AYM kararı Resmi Gazete’de: Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesi uygun bulundu
Anayasa Mahkemesi (AYM), nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu. CHP'nin iptal başvurusunu... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T13:17+0300
2026-04-06T13:17+0300
2026-04-06T13:17+0300
Anayasa Mahkemesi (AYM), nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini düzenleyen hükmün iptali istemini reddetti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.CHP iptal istemiyle başvurmuştuCHP, 2025 tarihli 7551 sayılı Kanun ile değiştirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan "Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülür." hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.Başvuruda, düzenlemenin kamu yararına uygun olmadığı, nüfusun büyükşehirlerde yoğunlaşmasına neden olacağı ve hukuki belirlilik ilkesini zedelediği ileri sürüldü.AYM iptal talebini reddettiBaşvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti ve iptal talebini reddetti.AYM kararında, belediyelerin kurulması ve tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.Kararda, "Bu itibarla kuralda Anayasa'nın 123. maddesine aykırı bir yön bulunmamaktadır" değerlendirmesine yer verildi.Seçim iradesi korunacakKararda ayrıca, belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılırken yerel halkın seçimle ortaya koyduğu iradenin seçim dönemi sonuna kadar korunacağı belirtildi.Bunun yanı sıra, tüzel kişiliğin kaldırılmasının ardından vatandaşların köy tüzel kişiliği organlarını seçme hakkını kullanabileceği ifade edildi.AYM, düzenlemenin amacının daha etkin ve verimli kamu hizmeti sağlamak olduğunu vurguladı.Kararda şu ifadelere yer verildi:"Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin usul ve esaslarının kanunda düzenlendiği ve belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanmasının öngörüldüğü gözetildiğinde, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında ihdas edildiği anlaşılan kuralın hukuk devleti ilkesi ile kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması ve mahalli idarelerin özerkliği ilkeleriyle çelişen bir yönü bulunmadığı kanaatine varılmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/mhp-istanbul-teskilati-feshedildi-1104794996.html
aym, anayasa mahkemesi (aym), köy, yüksek mahkeme, chp, anayasa
aym, anayasa mahkemesi (aym), köy, yüksek mahkeme, chp, anayasa
AYM kararı Resmi Gazete’de: Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesi uygun bulundu
Anayasa Mahkemesi (AYM), nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini öngören düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu. CHP’nin iptal başvurusunu reddeden Yüksek Mahkeme, düzenlemenin kamu yararı ve hukuk devleti ilkeleriyle çelişmediğine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini düzenleyen hükmün iptali istemini reddetti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
CHP iptal istemiyle başvurmuştu
CHP, 2025 tarihli 7551 sayılı Kanun ile değiştirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan "Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülür." hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.
Başvuruda, düzenlemenin kamu yararına uygun olmadığı, nüfusun büyükşehirlerde yoğunlaşmasına neden olacağı ve hukuki belirlilik ilkesini zedelediği ileri sürüldü.
AYM iptal talebini reddetti
Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti ve iptal talebini reddetti.
AYM kararında, belediyelerin kurulması ve tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.
Kararda, "Bu itibarla kuralda Anayasa'nın 123. maddesine aykırı bir yön bulunmamaktadır" değerlendirmesine yer verildi.
Kararda ayrıca, belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılırken yerel halkın seçimle ortaya koyduğu iradenin seçim dönemi sonuna kadar korunacağı belirtildi.
Bunun yanı sıra, tüzel kişiliğin kaldırılmasının ardından vatandaşların köy tüzel kişiliği organlarını seçme hakkını kullanabileceği ifade edildi.
AYM, düzenlemenin amacının daha etkin ve verimli kamu hizmeti sağlamak olduğunu vurguladı.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin usul ve esaslarının kanunda düzenlendiği ve belediyelerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanmasının öngörüldüğü gözetildiğinde, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında ihdas edildiği anlaşılan kuralın hukuk devleti ilkesi ile kamu tüzel kişiliğinin kanunla kaldırılması ve mahalli idarelerin özerkliği ilkeleriyle çelişen bir yönü bulunmadığı kanaatine varılmıştır."