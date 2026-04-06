MHP İstanbul teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul il teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T12:06+0300

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Yalçın, MHP İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshedildiğini açıkladı. Yalçın, sosyal medya hesabından şunları yazdı:"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisindeki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

