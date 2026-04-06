Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/abd-yonetimi-uydu-sirketinden-iran-savasi-goruntulerinin-karartilmasini-istedi-1104795519.html
ABD yönetimi, uydu şirketinden İran savaşı görüntülerinin karartılmasını istedi
Sputnik Türkiye
dünya
abd
haberler
i̇ran
uydu görüntüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103989708_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b918d5b6c5a91c2584f94c132ba4d635.jpg
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103989708_158:0:1119:721_1920x0_80_0_0_b5ff865dcc9a2d41f22d9f41fde4dd6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, planet labs, iran, savaş, görüntüler, sansür, karartma, abd-iran savaşı, haberler, uydu görüntüleri
12:16 06.04.2026
© REUTERS 2026 Planet Labs PBCKuveyt'teki Ali Al Salem Üssü
Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
© REUTERS 2026 Planet Labs PBC
Abone ol
ABD hükümeti, uydu görüntüleme şirketi Planet Labs’tan İran’daki savaşla ilgili görüntülerin dağıtımını süresiz olarak kısıtlamasını talep etti. Şirket, müşterilerine gönderdiği bilgilendirmede, bu talep doğrultusunda İran ve Orta Doğu’daki çatışma bölgelerine ait uydu görüntülerini süresiz olarak yayımlamayı durduracağını açıkladı.
Planet Labs, söz konusu kararın ardından ‘yönetilen erişim’ modeline geçeceğini belirtti. Buna göre görüntüler yalnızca acil, görev açısından kritik ya da kamu yararı taşıyan durumlarda vaka bazlı olarak paylaşılacak.
Şirket yetkilileri, ABD hükümetinin uydu görüntü sağlayıcılarından çatışma bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak geciktirmelerini istediğini ifade etti. Yeni politikanın savaş sona erene kadar yürürlükte kalması bekleniyor.

Görüntü paylaşım hızını düşürmüştü

Planet Labs daha önce de bölgeden gelen görüntülerin paylaşım hızını düşürmüş, bunun gerekçesi olarak verilerin ABD’nin ‘hasımları’ tarafından kullanılabileceği endişesini göstermişti.
Şirket, Mart ayı başında görüntülerin yayımlanmasına 14 günlük gecikme getirmiş, şimdi ise bu kısıtlamayı genişleterek daha kapsamlı bir sınırlamaya gitmiş oldu.
Uydu görüntüleri: Hedef tespiti, silah yönlendirme, füze takibi ve iletişim gibi askeri amaçlarla kullanılabildiği gibi, gazeteciler, araştırmacılar ve insan hakları örgütleri için de sahadaki gelişmeleri doğrulamada kritik bir araç olarak öne çıkıyor.
ABD hükümeti, ticari uydu verilerinin en büyük müşterilerinden biri olduğu için bu şirketler üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunuyor. Bu durum, şirketlerin kriz dönemlerinde veri erişimini sınırlama kararlarında belirleyici rol oynayabiliyor.
Öte yandan bazı diğer uydu şirketlerinin de Orta Doğu’daki görüntülere erişimi sınırlayan ek önlemler aldığı, ancak bunların tamamının doğrudan ABD hükümetinin talebiyle uygulanmadığı ifade ediliyor.
168 öğrencinin hayatını kaybettiği Minab'taki Şecere-i Tayyibe İlkokulu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
DÜNYA
06:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
