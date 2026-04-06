ABD yönetimi, uydu şirketinden İran savaşı görüntülerinin karartılmasını istedi
ABD hükümeti, uydu görüntüleme şirketi Planet Labs’tan İran’daki savaşla ilgili görüntülerin dağıtımını süresiz olarak kısıtlamasını talep etti. Ayrıntılar haberde...
2026-04-06T12:16+0300
ABD hükümeti, uydu görüntüleme şirketi Planet Labs’tan İran’daki savaşla ilgili görüntülerin dağıtımını süresiz olarak kısıtlamasını talep etti. Şirket, müşterilerine gönderdiği bilgilendirmede, bu talep doğrultusunda İran ve Orta Doğu’daki çatışma bölgelerine ait uydu görüntülerini süresiz olarak yayımlamayı durduracağını açıkladı.
Planet Labs, söz konusu kararın ardından ‘yönetilen erişim’ modeline geçeceğini belirtti. Buna göre görüntüler yalnızca acil, görev açısından kritik ya da kamu yararı taşıyan durumlarda vaka bazlı olarak paylaşılacak.
Şirket yetkilileri, ABD hükümetinin uydu görüntü sağlayıcılarından çatışma bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak geciktirmelerini istediğini ifade etti. Yeni politikanın savaş sona erene kadar yürürlükte kalması bekleniyor.
Görüntü paylaşım hızını düşürmüştü
Planet Labs daha önce de bölgeden gelen görüntülerin paylaşım hızını düşürmüş, bunun gerekçesi olarak verilerin ABD’nin ‘hasımları’ tarafından kullanılabileceği endişesini göstermişti.
Şirket, Mart ayı başında görüntülerin yayımlanmasına 14 günlük gecikme getirmiş, şimdi ise bu kısıtlamayı genişleterek daha kapsamlı bir sınırlamaya gitmiş oldu.
Uydu görüntüleri:
Hedef tespiti, silah yönlendirme, füze takibi ve iletişim gibi askeri amaçlarla kullanılabildiği gibi, gazeteciler, araştırmacılar ve insan hakları örgütleri için de sahadaki gelişmeleri doğrulamada kritik bir araç olarak öne çıkıyor.
ABD hükümeti, ticari uydu verilerinin en büyük müşterilerinden biri olduğu için bu şirketler üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunuyor. Bu durum, şirketlerin kriz dönemlerinde veri erişimini sınırlama kararlarında belirleyici rol oynayabiliyor.
Öte yandan bazı diğer uydu şirketlerinin de Orta Doğu’daki görüntülere erişimi sınırlayan ek önlemler aldığı, ancak bunların tamamının doğrudan ABD hükümetinin talebiyle uygulanmadığı ifade ediliyor.