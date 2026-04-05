Sırbistan'da, Macaristan'a doğalgaz taşıyan doğalgaz boru hattının yakınında bir bomba bulundu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan'dan Macaristan'a Rus doğalgazını taşıyan boru hattının yakınında bir bomba bulunduğunu bildirdi. 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T18:21+0300
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Macaristan'a Rus doğalgazını taşıyan boru hattının yakınında bir bomba bulunduğunu belirtti.Vucic, "Az önce Başbakan Viktor Orban ile telefon görüşmemi tamamladım, görüşmede kendisine Sırbistan ile Macaristan'ı birbirine bağlayan kritik doğalgaz altyapısına yönelik tehditlere ilişkin askeri polis soruşturmamızın ilk sonuçlarını aktardım. Birimlerimiz yüksek güce saihp patlayıcılar ve fünyeler buldu" ifadelerini kullandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı'na göre, patlayıcı ülkenin kuzeyindeki Voevodina özerk bölgesinde, TürkAkım doğalgaz boru hattından Sırbistan ve Macaristan'a gaz aktaran boru hattının yakınlarında bulundu. Yerel medya haberlerine göre, patlayıcı iki büyük sırt çantasına yerleştirilmiş olarak bulundu.Macar Dışişleri: TürkAkım’a yönelik sabotaj girişimi Macaristan’ın egemenliğini hedef alıyorMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru hattının Sırbistan’daki bölümüne yönelik sabotaj girişimini Macaristan'ın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.Macar diplomat, Macaristan’a gelen doğalgazın önemli bir kısmının bu güzergah üzerinden yapıldığını vurguladı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, olayla ilgili olarak Savunma Konseyi toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.'TürkAkım'ın Macaristan'dan geçen bölümü ordu tarafından korunacak'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Sırbistan'dan Slovakya'ya uzanan TürkAkım doğalgaz boru hattının Macaristan'daki bölümünün ordu tarafından korunacağını belirtti.Szijjarto, Macaristan, Rusya, Sırbistan ve Türkiye'nin boru hattını korumak için kararlı önlemler alma konusunda anlaştığını sözlerine ekledi.Macar diplomat, bombalama girişimini Ukrayna'nın Macaristan'ın enerji arzına yönelik saldırılarının bir parçası olarak nitelendirdi.
12:36 05.04.2026 (güncellendi: 18:21 05.04.2026)
