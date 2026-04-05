Trump'tan küfürlü ve 'Allah'a hamdolsun' yazılı paylaşımın ardından 'Yarına kadar anlaşamazsak havaya uçururuz' tehdidi

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı için verdiği sürenin dolmasına yaklaşırken oldukça ilginç görülen bir paylaşım yaptı.

2026-04-05T19:43+0300

ABD Başkanı, aynı mesajda hem normalde kullandığı ve 'Tanrı' karşılığına gelen 'God' kelimesi yerine 'Allah' kelimesini kullanarak 'Allah'a hamdolsun' dedi, hem de Hürmüz konusunda İran'a yönelik küfürlü ifadeler içeren bir mesaj paylaştı.'Yarına kadar anlaşma olmazsa havaya uçuracağız'ABD Başkanı, bu paylaşımın ardından pazar günü Fox News kanalına yaptığı açıklamada ise "Yarına kadar anlaşma yapılabilir, anlaşma olmazsa her şeyi havaya uçuracağız ve İran’ın petrolü benim olacak" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca İran’daki protestoculara silah gönderdiklerini belirterek şunları ekledi: 'Protestoculara silah yolladık, hem de çok silah yolladık ama bence Kürtler silahları aldı.'Son tarihe yeni güncellemeTrump, ayrıca ‘İran savaşının sonu için bir zaman vermedi’. Trump, WSJ’ye yaptığı açıklamada da ‘ABD’nin eğer Hürmüz, salı günü akşama kadar açılmazsa İran’ın tüm enerji santrallerini hedef alacağını’ söyledi.Trump ayrıca, son güncellemesinde İran'a Hürmüz'ün açılması için verdiği son tarihi doğu saati ile salı 20.00 (Türkiye saati ile çarşamba 03.00) olarak güncelledi.'F-15 pilotu ağır yaralı' Trump, ayrıca yine Truth Social'da 3 Nisan'da İran'ın düşürdüğü F-15 pilotunun son durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı, "İran’ın dağlarının derinliklerinden, ağır yaralı ve gerçekten çok cesur olan F-15 mürettebatını kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu, çok sayıda birlikle yaklaşıyorlardı. Kendisi son derece saygın bir albaydır" ifadelerine yer verdiği mesajında şunları ekledi: ‘Alışılmadık bir telsiz mesajı gönderdi’Trump, ardından ABD merkezli Axios’a yaptığı açıklamada bir F-15 mürettebat üyesinin vurularak düşürülmesinin ve alışılmadık bir telsiz mesajı göndermesinin ardından ABD’nin başlangıçta İran’ın bir tuzak kurduğundan endişe ettiğini söyledi.Trump, İran’ın uçağı omuzdan atılan bir füze ile düşürdüğünü belirterek, "Şanslıydılar" dedi.Pilotun "Tanrı iyidir” mesajını iletmesinin ardından, sinyalin sahte olabileceğinden ve İran’ın onları tuzağa çekmek için "yanıltıcı sinyaller" gönderdiğinden endişe edildiğini aktardı. Trump, "Telsizde söylediği şey, bir Müslümanın söyleyeceği bir şeye benziyordu” dedi.Arama çalışmalarını yoğun olarak nitelendiren Trump, "Bu vahşilerin binlercesi onu avlıyordu" iddiasında bulundu.ABD Başkanı aynı röportajda İsrail için ise ‘Biz büyük ve küçük kardeşler gibiyiz” dedi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

