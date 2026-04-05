Rus ordusu, Ukrayna’ya ait askeri havalimanlarının altyapısını, yakıt ve enerji tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T14:06+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.215 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 21 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’daki askeri havalimanlarının altyapısını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri sanayi ve enerji tesislerini, ayrıca 148 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 5 adet güdümlü hava bombası ve 293 uçak tipi İHA önledi.

