Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Harkov Bölgesi'nde diğeri Zaporojye Bölgesi'nde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha...
2026-03-30T13:09+0300
2026-03-30T13:08+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170004_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_cad29d84aa401d6f6cd54fc5f210096b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170004_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_65e7ca73d036d8de59eb707a57831fb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:09 30.03.2026
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Harkov Bölgesi’nde diğeri Zaporojye Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Novoosinovo ve Zaporojye Bölgesi’ndeki Lugovskoye yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.360 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna hava üslerindeki hava araçları, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 162 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını, 3 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 312 uçak tipi İHA’sını engelledi.
An oil tanker is moored at the Sheskharis complex, part of Chernomortransneft JSC, a subsidiary of Transneft PJSC, in Novorossiysk, Russia, on Oct. 11, 2022. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала