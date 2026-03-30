Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Harkov Bölgesi'nde diğeri Zaporojye Bölgesi'nde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T13:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Harkov Bölgesi’nde diğeri Zaporojye Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Novoosinovo ve Zaporojye Bölgesi’ndeki Lugovskoye yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.360 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna hava üslerindeki hava araçları, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 162 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 güdümlü uçak bombasını, 3 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 312 uçak tipi İHA’sını engelledi.