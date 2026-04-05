https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/papa-leodan-katoliklerin-paskalya-ayininde-iran-savasiyla-ilgili-mesaj-1104781491.html

Papa Leo’dan Katoliklerin paskalya ayininde İran savaşıyla ilgili mesaj: Elinde silah olanlar bıraksın

Papa Leo XIV, ilk Paskalya ayininde savaşın yıkıcılığına dikkat çekti. Ortadoğu'daki savaş sürerken, umut çağrısı yaptığı aktarıldı. 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T15:31+0300

dünya

i̇ran

papa 14. leo

savaş

paskalya

ayin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/05/1104781781_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0cdd2f765029c2bb6a6985ba5e77ff6.jpg

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, papalık görevindeki ilk Paskalya ayininde yaptığı konuşmada, dünyada süren savaşlara dikkat çekti.Ayin sırasında Papa’nın, İran’daki savaşın gölgesinde, insanlığa umut çağrısı yaptığı aktarıldı.Papa Leo’nun, savaşların yol açtığı yıkımı eleştirerek, özellikle zayıfların ezilmesi ve çıkar odaklı politikaların etkilerine vurgu yaptığı belirtildi.Ayinin ertesinde dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını, bazilikanın locasından yapan Papa 14. Leo, dünyada devam eden çatışmalara değinerek, "Elinde silah olanlar onları bıraksın. Savaş çıkarma gücüne sahip olanlar barışı seçsin. Zorla dayatılan bir barış değil, diyalogla kurulan bir barış. Başkalarına hükmetme arzusuyla değil, onlarla karşılaşma arzusuyla elde edilen bir barış” dedi.Savaşın yıkıcılığına vurgu yaptıPapa Leo’nun konuşmasında, savaşların insan hayatını yok eden ve dünyayı tahrip eden bir şiddet biçimi olduğuna dikkat çektiği aktarıldı.Papa’nın, "Savaşın öldüren ve yok eden şiddeti" ifadesini kullanarak, dünyadaki çatışmalara karşı güçlü bir mesaj verdiği ifade edildi.Ayrıca konuşmasında, adaletsizlik, bencillik ve savunmasız insanların ihmal edilmesi gibi sorunlara da değindiği belirtildi.Küresel çatışmaların ortasında umut çağrısıPapa Leo’nun, dünyada artan krizlere rağmen insanlara umutlarını koruma çağrısı yaptığı aktarıldı.Konuşmasında, karanlık dönemlerde bile yeni başlangıçların mümkün olduğuna işaret ederek, "Karanlığın ortasında bile yeni bir şey doğar" sözlerine yer verdiği belirtildi.Papa’nın bu ifadeyle, selefi Papa Francis’in mesajlarına da atıfta bulunduğu aktarıldı.Dini törenler güvenlik nedeniyle kısıtlandıPaskalya kapsamında düzenlenen törenlerin, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle kısıtlı şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.Özellikle Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde yapılan etkinliklerin, güvenlik önlemleri ve saldırı riski nedeniyle sınırlandırıldığı aktarıldı.Yetkililerin, devam eden gerilimler nedeniyle toplu etkinliklere katılımı sınırladığı, bu durumun farklı dini grupların kutlamalarını da etkilediği belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

