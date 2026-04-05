İran’dan ABD’ye yanıt: 'Pilot kurtarma operasyonu başarısız oldu'
İran’dan ABD’ye yanıt: 'Pilot kurtarma operasyonu başarısız oldu'
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu kurtarma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamada, ABD’ye ait bazı askeri... 05.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-05T10:46+0300
2026-04-05T10:46+0300
2026-04-05T10:46+0300
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.İran, ABD'nin açıklamasını reddettiİran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının, İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.ABD, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.
i̇ran
i̇sfahan
i̇ran, abd, i̇sfahan, i̇ran silahlı kuvvetleri, f-15, black hawk
i̇ran, abd, i̇sfahan, i̇ran silahlı kuvvetleri, f-15, black hawk
İran’dan ABD’ye yanıt: 'Pilot kurtarma operasyonu başarısız oldu'
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu kurtarma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamada, ABD’ye ait bazı askeri hava araçlarının da vurulduğu iddia edildi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.
İran, ABD'nin açıklamasını reddetti
İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.
ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının, İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.
ABD, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.
Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.
Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.