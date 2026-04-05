https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/irandan-abdye-yanit-pilot-kurtarma-operasyonu-basarisiz-oldu-1104775533.html

İran’dan ABD’ye yanıt: 'Pilot kurtarma operasyonu başarısız oldu'

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu kurtarma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamada, ABD'ye ait bazı askeri... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

i̇ran

abd

i̇sfahan

i̇ran silahlı kuvvetleri

f-15

black hawk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/0e/1042454090_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_9b5a16c9d56e323e45060a988f94cc6b.jpg

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.İran, ABD'nin açıklamasını reddettiİran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının, İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.ABD, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

