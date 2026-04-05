İsveç'te bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi, kanla gamalı haç çizildi

İsveç'in Uppsala kentinde ırkçı saldırıya hedef olan bir caminin duvarına gamalı haç çizildi ve Müslümanlara yönelik hakaret içerikli yazı yazıldı. Zanlının... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T14:21+0300

Uppsala polisi tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı Uppsala Camisi'nin duvarına kanla gamalı haç çizildiğine dair ihbar alındığı duyuruldu.Şüpheli bir kadının, olay yerinden bisikletle uzaklaşırken kısa süre içinde yakalandığı belirtilen açıklamada, "Zanlının üzerinde bir bıçak ve duvarlara yazı yazmak için kullandığı tahmin edilen bir kutu sığır kanı bulundu. Gözaltına alınan kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı” ifadesi kullanıldı.Uppsala Camisi yönetiminin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu değerlendirmelerde bulunuldu:Yazı yazıldığı görülünce alarm verildiGece yarısından birkaç dakika sonra, Uppsala'daki camiye bir kadının yazı yazdığı görüldükten sonra alarm verildi. Yazıda "häck väck lingonsäck" (Lanet olsun, Müslümanlara lanet olsun) ve gamalı haç benzeri bir sembol yer alıyordu.Zanlı, kısa mesafede bulunduPolis daha sonra bisikletle seyahat eden kadını kısa bir mesafede buldu. Kadının yanında bir bıçak ve binaya yazı yazmak için kullandığından şüphelenilen bir kutu sığır kanı vardı. Gözaltına alındı ​​ancak polis sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Uppsala Camii, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda durumu çok ciddiye aldığını belirtti.Ayrıca, caminin bir süredir sosyal medyada "yaygın nefret ve tehditlere" maruz kaldığını da yazdı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattıŞüpheli kadın hakkında, "mala ağır zarar verme", "nefret söylemi” ve "bıçak kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, delillerin güçlü olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle şüphelinin tutuksuz yargılanacağını duyurdu.Polis: Siyasi bir motif yokCami, olayı nefret suçu olarak nitelendiriyor. Ancak polis, vandalizmin arkasında herhangi bir dini veya siyasi motif olduğundan şüphelenmiyor.Polis sözcüsü Magnus Jansson Klarin, "Bunun nedeni kısmen üzerine yazılanlar, kısmen de sorgulama sırasında yapılan işlemlerdir; bu da vandalizmin arkasında belirli bir motifin olmadığına oldukça emin olmamızı sağlıyor. Daha ziyade, kendini iyi hissetmeyen bir kişi söz konusu" diyor.Kadın, ağırlaştırılmış vandalizm, etnik bir gruba karşı kışkırtma ve Bıçak Yasasını ihlal suçlarından şüpheleniliyor.Jansson Klarin, "Ancak özgürlüğünden mahrum bırakılması için bir gerekçe olduğuna inanmıyoruz. İyi soruşturma yeteneklerimiz var ve deliller sağlam" diyor.Uppsala Camisi'ne 2015 yılında molotofkokteyli saldırı düzenlenmişti. Polis, caminin duvarına da ırkçı sözler yazıldığını ve saldırının, 'vandalizm ve nefret çağrısı' olarak sınıflandırıldığını belirterek soruşturma başlatmıştı.

