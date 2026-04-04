https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-ukraynadaki-askeri-sanayi-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-1104767206.html

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Ukrayna’daki askeri sanayi ve enerji tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

ukrayna ordusu

özel askeri harekat

kayıp

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104076705_0:37:714:439_1920x0_80_0_0_1d0ab795f057f5f6ab09d548a995445f.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan askeri sanayi ve enerji tesislerine kapsamlı bir saldırı düzenlediği, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.160 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 23 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’daki askeri havalimanlarının altyapısını, ayrıca 142 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 6 adet güdümlü hava bombası, bir uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve 308 uçak tipi İHA önledi.

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

