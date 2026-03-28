Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Brusovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
14:01 28.03.2026 (güncellendi: 14:05 28.03.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikler DHC'de aktif eylemler sonucunda Brusovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.140 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 19 zırhlı savaş aracı ve bir adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaştırma altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA'ların üretildiği, depolandığı ve havalandırıldığı yerleri, ayrıca 148 noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir insansız sualtı aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 güdümlü uçak bombasını, 4 adet uzun menzilli Flamingo füzesi ve 385 uçak tipi İHA önledi.