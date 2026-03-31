Yunan Adaları'na yönelik 'ekspres vize' uygulamasında yeni gelişme
Türk vatandaşlarına 12 Ege Adası için Yunanistan tarafından verilen 'ekspres vize' uygulaması bir yıl daha uzatıldı.
13:12 31.03.2026
© AA / İbrahim Uzun
Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
© AA / İbrahim Uzun
Yunanistan, Türk vatandaşlarına, 12 Ege Adası için "ekspres vize" uygulamasını bir yıl daha uzatmaya karar verdi. Ekspres vize uygulaması İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli olacak.

1 yıl süreyle uzatıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Türk vatandaşlarına ve onların ailelerine Ege Adaları'nda vize kolaylığı sağlanan uygulamanın bugünden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.
Ekspres vize uygulamasının İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli olacağı kaydedildi.
Yunanistan ekspres vize uygulamasını Nisan 2024'te başlatmış, daha sonra uygulamanın geçerli olduğu ada sayısını önce 10'a, ardından 12'ye çıkarmıştı. Uygulama, Mart 2025'te de bir yıl süreyle uzatılmıştı.
