Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı: Karşılıklı muafiyet getirildi

Umman, Türk vatandaşlarına vize uygulaması kaldırdı. Umman vatandaşları da Türkiye'ye vizesiz girebilecek. 23.12.2025, Sputnik Türkiye

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı, Umman ile Türkiye arasında pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre, Türk vatandaşları pasaportlarıyla giriş yapabilecek ve 30 gün Umman'da kalabilecek. Umman vatandaşlarına da vize muafiyeti getirildiYeni düzenlemeye göre sıradan pasaport sahibi Umman vatandaşları, Türkiye’ye giriş için önceden turist vizesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Umman vatandaşları, 180 günlük süre içinde Türkiye’de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.Anlaşma kapsamında Türk vatandaşları da Umman’a girişte vize alma zorunluluğundan muaf olacak. Türk vatandaşları, her ziyaret için Umman’da 30 güne kadar kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.Pasaportlar en az 6 ay geçerli olacakUmman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gidecek Umman vatandaşlarını pasaport geçerlilik süresi konusunda uyardı. Açıklamada, pasaportların ülkeye giriş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli olması gerektiği hatırlatıldı.

