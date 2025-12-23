Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/bir-ulke-daha-turk-vatandaslarina-vize-uygulamasini-kaldirdi-karsilikli-muafiyet-getirildi-1102096335.html
Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı: Karşılıklı muafiyet getirildi
Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı: Karşılıklı muafiyet getirildi
Sputnik Türkiye
Umman, Türk vatandaşlarına vize uygulaması kaldırdı. Umman vatandaşları da Türkiye'ye vizesiz girebilecek. 23.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-23T13:37+0300
2025-12-23T13:37+0300
türki̇ye
türkiye
umman
vize
vize serbestisi
vize muafiyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı, Umman ile Türkiye arasında pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre, Türk vatandaşları pasaportlarıyla giriş yapabilecek ve 30 gün Umman'da kalabilecek. Umman vatandaşlarına da vize muafiyeti getirildiYeni düzenlemeye göre sıradan pasaport sahibi Umman vatandaşları, Türkiye’ye giriş için önceden turist vizesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Umman vatandaşları, 180 günlük süre içinde Türkiye’de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.Anlaşma kapsamında Türk vatandaşları da Umman’a girişte vize alma zorunluluğundan muaf olacak. Türk vatandaşları, her ziyaret için Umman’da 30 güne kadar kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.Pasaportlar en az 6 ay geçerli olacakUmman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gidecek Umman vatandaşlarını pasaport geçerlilik süresi konusunda uyardı. Açıklamada, pasaportların ülkeye giriş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli olması gerektiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/abden-hizli-gecis-hamlesi-yeni-schengen-paketi-aciklandi-1101151973.html
türki̇ye
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, umman, vize, vize serbestisi, vize muafiyeti
türkiye, umman, vize, vize serbestisi, vize muafiyeti

Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı: Karşılıklı muafiyet getirildi

13:37 23.12.2025
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
© AA
Abone ol
Umman, Türk vatandaşlarına vize uygulaması kaldırdı. Umman vatandaşları da Türkiye'ye vizesiz girebilecek.
Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı, Umman ile Türkiye arasında pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre, Türk vatandaşları pasaportlarıyla giriş yapabilecek ve 30 gün Umman'da kalabilecek.

Umman vatandaşlarına da vize muafiyeti getirildi

Yeni düzenlemeye göre sıradan pasaport sahibi Umman vatandaşları, Türkiye’ye giriş için önceden turist vizesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Umman vatandaşları, 180 günlük süre içinde Türkiye’de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.
Anlaşma kapsamında Türk vatandaşları da Umman’a girişte vize alma zorunluluğundan muaf olacak. Türk vatandaşları, her ziyaret için Umman’da 30 güne kadar kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.

Pasaportlar en az 6 ay geçerli olacak

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gidecek Umman vatandaşlarını pasaport geçerlilik süresi konusunda uyardı. Açıklamada, pasaportların ülkeye giriş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli olması gerektiği hatırlatıldı.
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
DÜNYA
AB’den hızlı geçiş hamlesi: Yeni Schengen paketi açıklandı
20 Kasım, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала