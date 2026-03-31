Netanyahu: Rejim er ya da geç çökecek

Netanyahu: Rejim er ya da geç çökecek

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Tahran'a yönelik askeri operasyonlarını sürdüreceğini belirterek, İran'da rejiminin er ya da geç çökeceğini... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T22:57+0300

2026-03-31T22:57+0300

2026-03-31T22:57+0300

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, televizyonda yayımlanan konuşmasında İran rejiminin ciddi şekilde zayıflatıldığını iddia etti.Netanyahu, “Son on yıldır ‘İsrail’e ölüm’ ve ‘Amerika’ya ölüm’ çağrısı yapan rejimi ağır şekilde zayıflatıyoruz” dedi. Netanyahu, Yükselen Aslan Operasyonu'ndan bu yana İran’a karşı 10 önemli darbe vurduklarını belirterek, rejiminin 'er ya da geç' çökeceğini öne sürdü.Netanyahu ayrıca, İsrail’in savunma stratejisinin daha saldırgan bir yapıya dönüştüğünü, sınır ötesinde 'güvenlik tampon bölgeleri' oluşturulduğunu ve ülkenin hava savunma sistemlerinin dünyadaki en güçlü sistemler arasında olduğunu ifade etti.Savaşın sona ermediğini belirten Netanyahu, İran’ın balistik füze, nükleer zenginleştirme ve vekil güçlere yaptığı 'trilyon dolarlık' yatırımın boşa gittiğini ileri sürdü.

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye

ortadoğu, benjamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, savaş, abd savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi