Arakçi’den kara operasyonu uyarısı: Karşılık vermeye hazırız

Arakçi’den kara operasyonu uyarısı: Karşılık vermeye hazırız

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın olası bir kara operasyonuna karşı hazırlıklı olduğunu ve düşmanlarının hesap hatası yapmamasını umduğunu belirtti. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T22:19+0300

2026-03-31T22:19+0300

2026-03-31T22:19+0300

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, ülkesinin her türlü kara operasyonuna karşılık vermeye hazır olduğunu belirterek, "ateşkesi değil, bölgedeki savaşların tamamen sona ermesini" istediklerini söyledi. Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın ise sadece İran ile savaşanlara kapalı olduğunu vurguladı.Arakçi, "Herhangi bir kara işgaline karşı koymaya hazırız. Umarım düşmanlar herhangi bir hesap hatası yapmazlar" ifadesini kullandı.Arakçi, İran'ın ateşkesi kabul etmediğini, bunun yerine tüm bölgedeki savaşların tamamen sona ermesini talep ettiğini vurgulayarak "Ateşkesi kabul etmiyoruz, sadece İran'da değil, tüm bölgedeki savaşların tamamen sona ermesini hedefliyoruz" dedi.Tahran'ın şartlarının bilindiğini kaydeden Arakçi, bu şartların İran'a yönelik bir saldırının tekrarlanmayacağına dair garantiler verilmesi ve zararlar için tazminat ödenmesi olduğunu söyledi.ABD tarafından sunulan 15 maddelik çözüm planına henüz yanıt vermediklerini belirten Arakçi, "Bu plana henüz herhangi bir yanıt göndermedik ve herhangi bir öneri veya koşul sunmadık. Müzakereler konusunda da bir karar almadık. Bu konuda bazı çekincelerimiz var ve savaşı bitirme şartlarımız açık" diye konuştu. Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine tamamen açık olduğunu dile getiren Arakçi, "Boğaz, sadece İran'la savaşanlara kapalıdır. Dostlarımızın gemilerinin boğazdan güvenli geçişi için gerekli tüm önlemleri aldık" dedi ve boğazın bir "barış köprüsü" olabileceğini ekledi.Arakçi ayrıca, Basra Körfezi'ndeki çatışmanın ardından komşu ülkelerle güveni yeniden tesis etmenin gelecekte zor olacağını ancak Tahran'ın eninde sonunda bunu başaracağından emin olduğunu ifade ederek, "Gelecekte komşu ülkelerle güveni yeniden inşa etme konusunda zorluklar yaşayacağız, ancak bunu başaracağımızdan eminim" dedi.

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

basra körfezi

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, i̇ran, kara operasyonu, hürmüz boğazı, abd, al jazeera, basra körfezi, ateşkes, tahran