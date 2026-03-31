https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/kvkk-son-noktayi-koydu-apartman-ve-site-aidati-borcu-olan-herkesi-ilgilendiriyor--1104639148.html

KVKK son noktayı koydu: Apartman ve site aidatı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Apartmanlarda ve sitelerde aidat borcu olanların listelerinin ortak alanlara asılmasına yasak geldi. KVKK bunun hukuka aykırı olduğuna karar verdi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T11:55+0300

ekonomi̇

aidat

site aidatı

kişisel verileri koruma kurulu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1d/1068891447_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_de5f497747e227c1033a2138d7b55a70.jpg

Son dönemde artış gösteren aidatlar birçok kişiyi zor durumda bırakırken aidat borcunu ödemeyenlerin ifşa edilmesi dönemi de sona erdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) bunun hukuka aykırı olduğunu belirtirken aidat borcu olanların listesinin asansör, bina girişi veya koridor gibi ortak alanlara asılamayacağına karar verdi. Ortak alanlarda duyurulması hukuka aykırı sayıldıSabah'ın haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerinin aidat borcu olanları ortak alanlarda ifşa etmesini yasakladı. Bundan sonra borç bilgileri asansör, bina girişi veya koridor gibi ortak alanlarda paylaşılamayacak. 18 Şubat 2026 tarihinde alınan ilke kararına göre, toplu yapılarda (apartman, site vb.) borç bilgilerinin ortak alanlarda duyurulması hukuka aykırı sayıldı.Kurul, ad-soyad bulunmasa bile daire numarası ile borç bilgisinin eşleştirilmesinin kişiyi tanımlanabilir hâle getirdiğini ve bu nedenle kişisel veri niteliği taşıdığını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte, borç bilgileri yalnızca doğrudan borçluya bildirilecek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

