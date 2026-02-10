Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/istanbulda-luks-sitelerde-aidat-cep-yakmaya-devam-ediyor-1103399828.html
İstanbul'da lüks sitelerde aidat cep yakmaya devam ediyor
İstanbul'da lüks sitelerde aidat cep yakmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yapılan bir araştırma aidat fiyatlarının lüks semtlerde 70 bin lira seviyesine kadar ulaştığını gözler önüne serdi. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T17:29+0300
2026-02-10T17:29+0300
ekonomi̇
aidat
site aidatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073643178_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c573a828c3ffb1446ac19164adb711be.jpg
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki aidat fiyatları ev sahiplerini ve kiracılarını zorluyor. Aidat ücretleriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre İstanbul genelinde kira bedeli ortalama 36 bin olarak belirlenirken lüks sitelerdeki aidat tutarları 70 bin liraya kadar yükseldi. Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilk sıralardaAraştırmaya göre, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer, lüks rezidansların ve prestijli konut projelerinin yoğunlaştığı ilçeler arasında yer alırken, bu bölgelerde site aidatları genellikle 15 bin TL seviyesinden başlayarak yukarı yönlü artış gösteriyor.Üsküdar ve Beykoz’da ise özellikle villa tipi site yerleşimlerinin yaygın olması nedeniyle aidat tutarları daha yüksek seviyelere çıkabiliyor ve kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi villa sitelerinin ağırlıkta olduğu bölgelerde ise aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Villa sayısının sınırlı olduğu butik sitelerde, ortak giderler daha az haneye bölündüğü için aidatlar ortalamanın çok üzerine çıkarak 70 bin liraya ulaşıyor. Kadıköy’ün en gözde bölgelerinden Bağdat Caddesi ve çevresindeki rezidans projelerinde aylık aidatların çoğunlukla 15 bin TL ile 20 bin TL bandında değiştiği görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/kanun-teklifi-tbmmde-fahis-site-aidatlarina-yonelik-duzenlemeleri-de-iceren-teklif-hangi-1102616596.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073643178_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0743da10d8acad6d207f18419fa8ce6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aidat, site aidatı
aidat, site aidatı

İstanbul'da lüks sitelerde aidat cep yakmaya devam ediyor

17:29 10.02.2026
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da yapılan bir araştırma aidat fiyatlarının lüks semtlerde 70 bin lira seviyesine kadar ulaştığını gözler önüne serdi.
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki aidat fiyatları ev sahiplerini ve kiracılarını zorluyor. Aidat ücretleriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre İstanbul genelinde kira bedeli ortalama 36 bin olarak belirlenirken lüks sitelerdeki aidat tutarları 70 bin liraya kadar yükseldi.

Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer ilk sıralarda

Araştırmaya göre, Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer, lüks rezidansların ve prestijli konut projelerinin yoğunlaştığı ilçeler arasında yer alırken, bu bölgelerde site aidatları genellikle 15 bin TL seviyesinden başlayarak yukarı yönlü artış gösteriyor.
Üsküdar ve Beykoz’da ise özellikle villa tipi site yerleşimlerinin yaygın olması nedeniyle aidat tutarları daha yüksek seviyelere çıkabiliyor ve kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi villa sitelerinin ağırlıkta olduğu bölgelerde ise aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Villa sayısının sınırlı olduğu butik sitelerde, ortak giderler daha az haneye bölündüğü için aidatlar ortalamanın çok üzerine çıkarak 70 bin liraya ulaşıyor.
Kadıköy’ün en gözde bölgelerinden Bağdat Caddesi ve çevresindeki rezidans projelerinde aylık aidatların çoğunlukla 15 bin TL ile 20 bin TL bandında değiştiği görülüyor.
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
TÜRKİYE
Kanun teklifi TBMM'de: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren teklifte hangi maddeler var?
9 Ocak, 13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала