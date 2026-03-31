Kosova - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
2026-03-31T20:52+0300
20:51 31.03.2026 (güncellendi: 20:52 31.03.2026)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye ve Kosova arasında oynanacak maçın ilk 11’leri açıklandı.
A Milli Takım’ın Kosova deplasmanında oynayacağı maçın ilk 11’i belli oldu.
Türkiye’nin sahaya çıkacak kadrosunda Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor.
Kosova ise Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani ve Vedat Muriç'le sahaya çıkacak.