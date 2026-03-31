https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/dunya-kupasi-icin-son-mac-kosova-turkiye-maci-ne-zaman-saat-kacta-1104640427.html

Dünya Kupası için son maç: Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti almak için Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104630937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e5d6c50a5ff7d54444c2e084e9a401e.jpg

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova'ya konuk olacak. Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak ekranlara gelecek. Maça dair son gelişmeler...Maçı kim yönetecek?Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.Dünya Kupası için son maçKarşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.Ay-yıldızlı ekip play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0, Kosova ise Slovakya'yı 4-3 yenerek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti.Merih Demiral ve Zeki Çelik'in son durumun ne?Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik'in ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma vermesi halinde oynayacak durumda olduğu öğrenildi.A milli takımın aday kadrosuA Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)Kosova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?31 Mart Salı günü Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak. Kosova - Türkiye maçı TV8'den naklen yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Samet (Ozan), Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Kenan, Barış, Kerem.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

