Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı: TFF'den ilk açıklama
Türkiye'nin Hırvatistan deplasmanında oynadığı karşılaşmada, teknik direktör Egemen Korkmaz fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi sahada yapılan Korkmaz...
2026-03-31T20:26+0300
U21 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçında Türkiye’nin Hırvatistan deplasmanında oynadığı karşılaşmada teknik direktör Egemen Korkmaz fenalaştı.Müsabakanın 35. dakikasında fenalaşan Korkmaz’a saha içinde ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.TFF'den açıklamaTürkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan'la oynanan maçın 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
19:53 31.03.2026 (güncellendi: 20:26 31.03.2026)
