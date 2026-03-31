DMM’den ‘İncirlik’ten B-1B bombardıman uçakları kalkıyor’ iddialarına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir.

Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye’nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur.