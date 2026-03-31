'AB, Kiev'in Drujba boru hattının denetimlerini engellemesini anlamlandıramıyor'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Drujba petrol boru hattının denetlenmesi için ülkeye gelen Avrupalı heyete yaklaşık 2 haftadır erişim izni tanımaması, Brüksel'de rahatsızlığa yol... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T12:36+0300

AB diplomatik çevreleri, Ukrayna'nın Drujba petrol boru hattındaki inceleme çalışmalarını engellemesini 'anlaşılmaz' ve 'akıl dışı' olarak nitelendiriyor.Euractiv portalının haberine göre, Drujba boru hattındaki durumu yerinde incelemek üzere bölgeye gönderilen uzman heyetin çalışmasına izin verilmemesi Brüksel'de şaşkınlıkla karşılandı.Denetim heyeti bekletiliyorAvrupa'dan giden uzman heyetin 18 Mart'tan bu yana Ukrayna'da bulunduğu, ancak hattın hasarlı olan bölümlerine erişim sağlamalarına izin verilmediği belirtildi.Komşu ülkelerden sert yanıtlarUkrayna'nın bu tutumu bölge ülkelerinin sert tepkisini de beraberinde getirdi.Macaristan, yaşanan süreci şantaj olarak tanımlayarak dizel yakıt tedarikini kesti ve AB'nin Ukrayna'ya yönelik kredisini bloke etti.Slovakya ise Avrupa Komisyonu'nun bu konuda Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesi halinde, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerine onay vermeyeceğini duyurdu.Enerji arzındaki bu tıkanıklık, Avrupa içindeki siyasi çatlakların derinleşmesine neden oluyor.Kiev rejimi, Ocak ayı sonunda Rusya'nın saldırıları sonucu hasar oluştuğu gerekçesiyle Slovakya ve Macaristan'a yakıt sevkiyatını durdurmuştu. Ancak Budapeşte ve Bratislava, boru hattının işlevsel olduğunu savunarak kararın teknik değil, siyasi bir hamle olduğunu vurguluyor.

avrupa, brüksel, macaristan, ukrayna, ab, avrupa komisyonu, drujba petrol boru hattı, slovakya