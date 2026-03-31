ABD'li uzman: ABD'nin Ortadoğu'ya asker yığması İran'a yönelik kara harekatı anlamına gelmiyor
ABD'li uzman: ABD'nin Ortadoğu'ya asker yığması İran'a yönelik kara harekatı anlamına gelmiyor
ABD'nin Ortadoğu'daki asker sayısını 50 binin üzerine çıkarması, İran'a yönelik olası bir kara harekatı tartışmalarını beraberinde getirdi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
Bowie State Üniversitesi Ulusal Güvenlik Profesörü Matthew Crosston, bölgedeki olağan dışı hareketliliğin kapsamlı bir saldırıdan ziyade sembolik bir gövde gösterisi olduğu görüşünde.Sputnik'e demeç veren Crosston'a göre 50 bin asker, İran'a yönelik gerçek bir kara işgali için oldukça yetersiz.Irak savaşının başında ABD'nin bölgeye 250 bin asker konuşlandırdığını hatırlatan Crosston, asker sayısındaki 10 binlik artışın bir kara taarruzuna işaret etmediğini ve bu hamlenin yalnızca çatışmaların tırmanması ihtimaline karşı veya ani kararlar alınması gerektiğinde hazır bulunmak için atılan sembolik bir adım olduğunu belirtti.3 senaryo üzerinde duruluyorABD basınındaki haberlere göre bölgeye sevk edilen Amerikan Özel Harekat Kuvvetleri'ne henüz belirli bir görev verilmedi.Washington yönetiminin masasında ihtimallere dayalı çeşitli operasyon planları bulunduğunu yazan ABD basını şu 3 senaryoyu öne çıkarıyor:🔴Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması🔴İran'ın Basra Körfezi'ndeki en önemli petrol merkezi olan Hark Adası'nın ele geçirilmesi🔴İsfahan nükleer tesisindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun tahliye edilmesi
abd, i̇ran, irak, sputnik, hürmüz boğazı, i̇srail
abd, i̇ran, irak, sputnik, hürmüz boğazı, i̇srail

ABD'li uzman: ABD'nin Ortadoğu'ya asker yığması İran'a yönelik kara harekatı anlamına gelmiyor

10:27 31.03.2026
ABD'nin Ortadoğu'daki asker sayısını 50 binin üzerine çıkarması, İran'a yönelik olası bir kara harekatı tartışmalarını beraberinde getirdi.
Bowie State Üniversitesi Ulusal Güvenlik Profesörü Matthew Crosston, bölgedeki olağan dışı hareketliliğin kapsamlı bir saldırıdan ziyade sembolik bir gövde gösterisi olduğu görüşünde.

Sputnik'e demeç veren Crosston'a göre 50 bin asker, İran'a yönelik gerçek bir kara işgali için oldukça yetersiz.

Irak savaşının başında ABD'nin bölgeye 250 bin asker konuşlandırdığını hatırlatan Crosston, asker sayısındaki 10 binlik artışın bir kara taarruzuna işaret etmediğini ve bu hamlenin yalnızca çatışmaların tırmanması ihtimaline karşı veya ani kararlar alınması gerektiğinde hazır bulunmak için atılan sembolik bir adım olduğunu belirtti.

3 senaryo üzerinde duruluyor

ABD basınındaki haberlere göre bölgeye sevk edilen Amerikan Özel Harekat Kuvvetleri'ne henüz belirli bir görev verilmedi.

Washington yönetiminin masasında ihtimallere dayalı çeşitli operasyon planları bulunduğunu yazan ABD basını şu 3 senaryoyu öne çıkarıyor:

🔴Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması

🔴İran'ın Basra Körfezi'ndeki en önemli petrol merkezi olan Hark Adası'nın ele geçirilmesi

🔴İsfahan nükleer tesisindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun tahliye edilmesi
