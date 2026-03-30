Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel’den 'Kıbrıs Yunandır' sloganlarına sert tepki

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel’den 'Kıbrıs Yunandır' sloganlarına sert tepki

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Rum askerlerin 'Kıbrıs Yunandır' sloganlarına sert tepki gösterdi. Üstel, "Kıbrıs asla Yunanistan'a ait olmadı, olmayacaktır... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T13:41+0300

2026-03-30T13:41+0300

2026-03-30T13:41+0300

dünya

ünal üstel

kktc

kıbrıs

güney kıbrıs rum yönetimi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Yunanistan'daki bir törende Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerlerinin 'Kıbrıs Yunandır' şeklindeki sloganlarına tepki göstererek, "Kıbrıs’ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır" dedi.Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs'ta son günlerde yaşanan gelişme ve olayları kaygı ile izlediğini belirtti.'Kıbrıs asla Yunanistan’a ait olmadı'Yunanistan'da bir törende Rum askerlerin "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan attıklarını ve bazı yetkililer ile Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'taki büyükelçisinin, EOKA'ya özlem duyan ifadeler kullandığını hatırlatan Üstel, "Kıbrıs asla Yunanistan’a ait olmadı, olmayacaktır da!" ifadesini kullandı.Üstel, Güney Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun partisinin (DISY) düzenlediği EOKA anma etkinliğinde ortaya çıkan görüntülerin Kıbrıs'ta barış ortamını zedelediğine dikkat çekti.'Kıbrıs’ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır'Yunanistan’ın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Konstaninos Kollias’ın "Türk askerinin adadan ayrılması ve garantilerin kaldırılması" yönündeki söylemlerini hadsizlik olarak nitelendiren Üstel, Rum askerlerinin "Kıbrıs Yunandır" sloganlarına da tepki göstererek, "Kıbrıs’ta Türk varlığı ebediyen yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye artık eski Türkiye değil" şeklindeki açıklamasının kendilerine güç verdiğini vurgulayan Üstel, "Anavatanımız sayesinde KKTC artık eski KKTC değildir." değerlendirmesinde bulundu.

kktc

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ünal üstel, kktc, kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi