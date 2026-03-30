https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/abd-iranda-bir-okula-saldirida-yeni-nesil-balistik-fuze-kullandi-1104612761.html

ABD, İran’da bir okula saldırıda yeni nesil balistik füze kullandı

ABD'nin İran'a saldırılarının ilk gününde, Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesinde, bir spor salonu ve okula saldırıda yeni geliştirilen ve savaşta test... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

lockheed martin

balistik füze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104183555_0:56:1114:683_1920x0_80_0_0_fc44ee0146e7996d1eb7a2b9a525e0f4.png

ABD basını, yetkililere ve askeri uzmanlara dayandırdığı haberde, 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Lamerd ilçesindeki sivil hedeflere yönelik yeni geliştirilen kısa menzilli balistik füze olan PrSM’i kullandığını bildirdi.Askeri uzmanlar, saldırının görüntülerini analiz ederek, saldırıda kullanılan silahın özellikleri, patlamalar ve hasarın, PrSM adlı kısa menzilli balistik füzeyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini kaydetti.PrSM'nin prototip testini geçen yıl tamamladığı belirtilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), 1 Mart’ta saldırıların ilk 24 saatinden bir PrSM fırlatma videosunu paylaştığı, bir ABD'li yetkilinin de Lamerd saldırısındaki füzenin PrSM olduğunu doğruladığı bilgisine yer verildi.Söz konusu füzenin yeni olması nedeniyle, Lamerd'deki PrSM saldırılarının “kasıtlı olup olmadığını, tasarım hatası veya üretim kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da yanlış hedef seçiminin sonucu olup olmadığını değerlendirmenin daha zor olduğu” değerlendirmesi yapıldı.CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, “Bu haberlerin farkındayız ve bunları araştırıyoruz. ABD kuvvetleri, İran rejiminin aksine, sivillere yönelik rasgele saldırılar düzenlemiyor” açıklamasında bulundu.Lamerd’deki bir okul ve spor salonuna yapılan saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, 100 kişinin daha yaralandığını açıklamıştı. İranlı diplomat, hayatını kaybedenler arasında, füzenin isabet ettiği sırada spor salonunda antrenman yapan voleybol oyuncularının da bulunduğunu belirtmişti. Saldırı, İran'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen ve 175 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla aynı gün gerçekleşmişti.Lockheed Martin tarafından geliştirilen yeni nesil ‘karadan karaya’ balistik füze olan PrSM, eskimiş ATACMS füzesinin yerini alarak, ABD Ordusu ve Deniz Piyadelerine artırılmış menzil ve hassas vuruş kabiliyeti sağlamak amacıyla tasarlandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

