Finlandiyalı siyasetçi: AB, Rusya'ya saldırılar için hava sahasını kullanıma sunmuş olabilir
Ukrayna'ya ait İHA'ların Finlandiya'da düşmesi ile ilgili olayları yorumlayan Finlandiyalı siyasetçi Mema, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik saldırılar için hava... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T19:46+0300
Finlandiya ulusal muhafazakar Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, X hesabından yaptığı paylaşımda AB yetkililerinin Rusya'ya yönelik saldırılar için hava sahalarını Ukrayna'ya açmış olabileceğini ifade etti.Mema, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Finlandiya'da düşmesi ile ilgili olayları yorumlayan Mema, "AB yetkililerinin bu tür saldırıların farkında olduklarını ve çeşitli noktalardan Rusya'ya karşı saldırılar için hava sahalarını kullanıma sunduklarını varsayabiliriz. Normal şartlar altında İHA’ların derhal düşürülmesi gerekirdi, ancak Finlandiya hava sahasında uçmalarına izin verildi" ifadelerini kullandı.Ayrıca Ukrayna İHA'larının Finlandiya hava sahasına girmesinden Rusya'nın suçlanmasını saçma olarak nitelendiren Mema, "İnsansız hava araçları Finlandiya'dan Rus topraklarına saldırsaydı, olay daha da tırmanabilirdi" vurgusunu yaptı.Yle haber ajansının Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, 29 Mart Pazar günü ülkenin güneydoğusunda iki İHA düştü. Finlandiya Hava Kuvvetleri'nin daha sonra yaptığı açıklamaya göre, bunlardan en az birinin Ukrayna yapımı bir An-196 olduğu tespit edildi. Yerel medyadaki haberlere göre, Finlandiya Hava Kuvvetleri İHA'ları tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle düşürmedi.
19:46 30.03.2026 (güncellendi: 19:48 30.03.2026)
