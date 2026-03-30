https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/finlandiyali-siyasetci-ab-rusyaya-saldirilar-icin-hava-sahasini-kullanima-sunmus-olabilir-1104626253.html

Finlandiyalı siyasetçi: AB, Rusya'ya saldırılar için hava sahasını kullanıma sunmuş olabilir

Finlandiyalı siyasetçi: AB, Rusya'ya saldırılar için hava sahasını kullanıma sunmuş olabilir

Sputnik Türkiye

30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T19:46+0300

2026-03-30T19:46+0300

2026-03-30T19:48+0300

dünya

finlandiya

ukrayna

ab

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya

i̇ha

yorum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104626007_0:25:746:445_1920x0_80_0_0_fb109211d4a3db0df89390d5bd132bec.png

Finlandiya ulusal muhafazakar Özgürlük İttifakı Partisi üyesi Armando Mema, X hesabından yaptığı paylaşımda AB yetkililerinin Rusya'ya yönelik saldırılar için hava sahalarını Ukrayna'ya açmış olabileceğini ifade etti.Mema, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Finlandiya'da düşmesi ile ilgili olayları yorumlayan Mema, "AB yetkililerinin bu tür saldırıların farkında olduklarını ve çeşitli noktalardan Rusya'ya karşı saldırılar için hava sahalarını kullanıma sunduklarını varsayabiliriz. Normal şartlar altında İHA’ların derhal düşürülmesi gerekirdi, ancak Finlandiya hava sahasında uçmalarına izin verildi" ifadelerini kullandı.Ayrıca Ukrayna İHA'larının Finlandiya hava sahasına girmesinden Rusya'nın suçlanmasını saçma olarak nitelendiren Mema, "İnsansız hava araçları Finlandiya'dan Rus topraklarına saldırsaydı, olay daha da tırmanabilirdi" vurgusunu yaptı.Yle haber ajansının Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, 29 Mart Pazar günü ülkenin güneydoğusunda iki İHA düştü. Finlandiya Hava Kuvvetleri'nin daha sonra yaptığı açıklamaya göre, bunlardan en az birinin Ukrayna yapımı bir An-196 olduğu tespit edildi. Yerel medyadaki haberlere göre, Finlandiya Hava Kuvvetleri İHA'ları tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle düşürmedi.

finlandiya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, ukrayna, ab, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya, i̇ha, yorum