Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen: AB, Rusya ile diyaloğu tamamen dışlamıyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa Birliği’nin öngörülebilir gelecekte Rusya ile diyaloğu tamamen dışlamadığını belirtti. 21.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101860732_0:0:2752:1549_1920x0_80_0_0_b8feb9de930d3c90766b909c5fde5be5.jpg

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) yakın gelecekte Rusya ile iletişim kapılarını tamamen kapatmayabileceğini söyledi. Valtonen, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirtirken, bunun nasıl sağlanabileceği konusunda durumun zorluğuna dikkat çekti.Valtonen, 'AB'nin yakın gelecekte Rusya ile diyalog kurup kurmayacağı' sorusuna “Elbette, bir noktada… Ancak bu diyalogla neye ulaşmak istediğimiz ve kimin ne yapacağı konusunda anlaşmak gerekiyor” yanıtını verdi.Valtonen ayrıca, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Moskova üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu. Ancak, bu baskının nasıl uygulanabileceği konusundaki soru üzerine Valtonen, mevcut durumu “zor” olarak nitelendirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık 2025’te Putin’le diyaloğun yeniden başlatılmasının Avrupa için faydalı olacağını söylemişti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ocak ayında Avrupa’ya Moskova ile Ukrayna konusunda konuşma çağrısında bulunmuş ve bu bağlamda bir AB özel temsilcisi atanmasını önermişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Avrupa’nın bir noktada Rusya ile en üst düzeyde diyaloga başlaması gerekeceğini belirtmişti.

